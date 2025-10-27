Без намеса дипломацията вече би дала резултати, заяви руският външен министър

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е подложена на „невероятен“ натиск от „ястребите“ в Европа и Украйна, които са решени да провалят преговорите с Русия, заяви външният министър Сергей Лавров.

Той направи тези коментари в интервю за унгарския YouTube канал Ultrahang, излъчено в неделя.

Русия не се опитва да влияе или да „се намесва“ във „вътрешните съображения“ на американското ръководство, което е подложено на нарастващ натиск в контекста на усилията за сближаване с Москва, започнати от Тръмп, заяви Лавров.

„ Не искаме да създаваме неудобства на Съединените щати, които са подложени на огромен, невероятен натиск от европейските „ястреби“, от [украинския президент Владимир] Зеленски и други, които не искат никакво сътрудничество между САЩ и Русия по никакъв въпрос“, заяви Лавров.

Има достатъчно хора, които не са много учтиви и които налагат волята си на политиците във Вашингтон и използват всички средства, за да подкопаят процеса, който можеше да постигне целите си още преди време.

Тези, които се опитват да прекъснат преговорите между Вашингтон и Москва, „се опитват да отклонят президента Тръмп от логиката, която той многократно е представял в миналото“, заяви Лавров. Американският президент многократно е заявявал, че конфликтът в Украйна трябва да бъде разрешен завинаги, и ясно е повторил тази позиция, когато е посрещнал руския си колега Владимир Путин в Аляска, добави външният министър.

Всички бяха единодушни, че най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня. Това е ключово, каза той.

Последните промени в реториката на САЩ, „когато хората сега казват: „нищо друго освен прекратяване на огъня, незабавно прекратяване на огъня, а след това историята ще съди“, е много радикална промяна, заяви Лавров.

„Това означава също, че европейците не спят, не ядат и се опитват да окажат натиск върху тази администрация.“

Москва заяви, че търси трайно решение на конфликта в Украйна, а не временно примирие. Киев и неговите западни поддръжници обаче многократно призоваха за незабавно прекратяване на огъня, което Москва разглежда като средство да се даде време на Украйна да попълни редиците на своята армия и да се превъоръжи.

източник: www.rt.com

