Лавров: Цялото ръководство на ООН е приватизирано от Запада

От отговорите на въпроси на медиите на Министъра на външните работи на Русия С.Лавров на пресконференция след седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Въпрос: Многократно сте говорили за приватизацията на цялото ръководство на ООН от Запада. Какво може да направи Русия, за да промени тази ситуация?

С.Лавров: Говорих откровено за това. Не го крием. Много позиции на ниво заместник-генерален секретар са разпръснати в различни страни, разположени на различни континенти. Но има няколко позиции, които пряко влияят върху функционирането на Секретариата на ООН и решенията, които той представя за одобрение от държавите-членки.

Когато Секретариатът на ООН препоръча нещо, държавите-членки обикновено са много изкушени да го подкрепят.

• Генералният секретар на ООН е гражданин на държава-членка на НАТО,

• Директорът на Департамента по политически въпроси и изграждане на мир е гражданин на държава-членка на НАТО,

• Директорът на Департамента по мироопазващи операции е гражданин на държава-членка на НАТО,

• Директорът на Службата за координация на хуманитарните въпроси, която отговаря за операциите по целия свят и е силно влиятелен орган, е гражданин на държава-членка на НАТО (по-конкретно Великобритания),

• Директорът на Департамента по сигурност, който е важен и за организацията на цялата система на ООН, също е гражданин на държава-членка на НАТО.

Споменах, че британец „по наследство“ ръководи Службата за координация на хуманитарните въпроси.

Генералният секретар на ООН А.Гутериш предложи инициативата „ООН-80“, която съдържа немалко радикални предложения. Те изискват задълбочено проучване и анализ. Този анализ трябва да бъде прозрачен и в него да участват всички държави-членки.

Ние инициирахме съответна резолюция, която беше одобрена, за да се предотврати отново преминаването на този процес „на тъмно“. Генералният секретар на ООН А.Гутериш назначи друг заместник-генерален секретар, който да ръководи този процес.

По „щастливо“ стечение на обстоятелствата той също е британски гражданин. Не са ли ключовите позиции точно тези области на работа, които трябва да бъдат разпределени по-равномерно между държавите-членки? Мисля, че това е очевидно.

На последната сесия на Общото събрание на ООН говорих за необходимостта от реформиране на принципите, на които се основава формирането на Секретариата. В момента основният принцип е размерът на населението и БВП на глава от населението. Нещо подобно. Колкото си по-голям, толкова повече позиции получаваш. Вероятно има някаква логика в това.

Но съществува и принципът за суверенно равенство на държавите, който многократно се споменаваше днес и през последните дни. Секретариатът на ООН трябва да се назначава не въз основа на националност, а въз основа на техните работни качества, като задължително се спазва принципът за справедливо географско представителство.

В момента този принцип е напълно пренебрегнат във „висшия ешелон“ на Секретариата.

Facebook

Twitter



Shares