Реч на Министъра на външните работи на Русия С.В.Лавров на „кръглата маса“ на посланиците на тема „Украинската криза. Дипломация и перспективи за разрешаване“

С.В.Лавров: Признателни сме за живия интерес, който проявявате към нашата позиция по украинския въпрос и международните отношения като цяло. Но тази „кръгла маса“ традиционно посвещаваме именно на кризата, която Западът създаде около Украйна, превръщайки я в „антиРусия“, напомпвайки я с оръжия в подготовка за разгръщане на война срещу нашата страна.

Разбира се, това е един от най-острите въпроси в международния дневен ред. Въпреки че, честно казано, виждаме опити да се използва остротата на тази полемика около Украйна, включително на международни форуми, за да се отклони вниманието от други също толкова важни, а може би дори по-важни въпроси, пред които е изправена световната общност – имам предвид палестинския въпрос.

Приветствахме действията, предприети от Президента на САЩ Д.Тръмп. Най-важното е, че първата фаза на неговата инициатива доведе до освобождаването на заложници и връщането на телата на загиналите за погребение в съответствие с религиозните традиции.

Срещаме се сега във време, когато медиите ежедневно изразяват оценки, които подхранват нарастващите очаквания за дипломатическо разрешаване на конфликта около Украйна. Всички тези оценки и очаквания се подхранват от засилени контакти между различни международни играчи.

Всичко това се случва на фона на съобщения, че икономиките на страните, спонсориращи киевския режим (най-напред европейските бюрократи и повечето членове на НАТО и ЕС), преживяват нарастващи кризи.

Налице са значителни спекулации, различни деструктивни „подхвърляния“ и измислици. Виждаме основната цел на подобни действия, инициирани от нашите западни колеги, да усложнят търсенето на договорено решение и да удължат конфликта. <…>

Затова днес ще се опитаме „да отделим зърното от плявата“. Ще анализираме динамиката на събитията от тази година и ще споделим с вас как оценяваме натрупания опит, който влияе върху вземането на решения за преговори, формати, срокове и перспективи. <…>

Те искаха да ни нанесат „стратегическо поражение“, след което да могат да диктуват своите западни условия по въпроси, интересуващи европейските столици. Но планът за антируски „блицкриг“ с използване на Украйна се провали. Руското общество демонстрира вътрешна консолидация, а икономическата и политическата система – устойчивост и огромен запас от издръжливост.

Това е важен момент и от гледна точка на разбирането на историческите ретроспекции. Неслучайно казваме, че винаги когато са нападали Русия, нашата кауза е справедлива. Това убеждение в собствената ни правота, в историческата, в международната правна правота (извинете за тавтологията), отразява характера на нашия народ, което осигурява сегашното състояние на нещата в борбата срещу онези, които се стремяха да потиснат всички наши законни права и интереси.

Днес на Запад ресурсите за водене на „прокси война“ – финансови, материални и технически, военни – се изчерпват. Според множество независими оценки, жертвите на ВСУ отдавна са надхвърлили един милион и продължават да нарастват.

Киевският режим от идеологически зареден войнствен отряд, подхранван от нацистката идеология, батальоните „Азов“ и други неонацистки организации, както и от някои забранени вещества в ежедневието, се е трансформирал в организирана престъпна група, затънала в корупция и повличаща със себе си своите „спонсори“.

Ние нямаме, Президентът на Русия В.В.Путин ясно заяви това, никакви агресивни планове срещу членовете на НАТО или ЕС. Готови сме да запишем съответните гаранции писмено в правен документ, разбира се на колективна, взаимна основа, в контекста на вече очертаните ни подходи.

Но повтарям, ние стоим зад думите си, докато от другата страна има открито милитаристична лудост. Както каза нашият Президент, ако Европа реши да воюва, ние сме готови за това още сега.

