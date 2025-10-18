събота, октомври 18, 2025
Купете билети с отстъпка за спектакъла „Танцът на епохите“!!!!

„Танцът на епохите“, който на сцената с впечатляващи костюми и визуални ефекти представя събития, персонажи и митологични герои от различни исторически периоди, ще покори пет Български града в периода 4 – 8 ноември 2025 г.

Спектакълът се осъществява с подкрепата на Посолство на Република Турция.

Чрез посочения линк можете да закупите билети, използвайки код за отстъпка „TE25“, и да резервирате мястото си в залата за тази танцова приказка. https://www.golden-sands-tickets.com

