Културните мостове укрепват отношенията между Виетнам и ЕС

На 7 ноември в Йен Ту (Куанг Нинь) Министерството на външните работи, в сътрудничество с Народния комитет на провинция Куанг Нинь и делегацията на ЕС във Виетнам, организира втория „Ден на Виетнам и ЕС“ с цел укрепване на сътрудничеството, популяризиране на културните ценности и постигане на устойчиво развитие по повод 35-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Виетнам и ЕС (1990—2025 г.).

В програмата участваха заместник-министърът на външните работи Ле Ти Ту Ханг и заместник-председателят на Народния комитет на провинция Куанг Нинь Нгуен Ван Конг.

Делегацията на ЕС беше представена от посланика на ЕС във Виетнам Жулиен Герер, посланиците на държавите-членки на ЕС във Виетнам и представители на агенциите на делегацията на ЕС.

В своето встъпително слово заместник-министърът на външните работи Ле Ти Ту Ханг заяви, че изборът на Йен Ту за място на провеждане на втория „Ден на Виетнам и ЕС“ през 2025 г. има дълбоко символично значение.

Йен Ту е представително място за културно и духовно наследство на Виетнам, което заема важно място в културния пейзаж на Азия и е известно като „родното място на будизма Трук Лам“. Сред свещената планинска природа, обгърната от облаци през цялата година, това място въплъщава духа на „хармонията между религията и живота, между човечеството и природата“.

Заместник-министърът заяви, че след 35 години от установяването на дипломатическите отношения, връзките между Виетнам и Европейския съюз (ЕС) са постигнали много значителни успехи, особено след като през 2012 г. те бяха превърнати в всеобхватно партньорство и сътрудничество. Сред тях културните и междуличностните обмени винаги са служили като мост, допринасяйки за укрепването на близките връзки между Виетнам и ЕС, както и с всяка държава-членка.

В изказването си по време на програмата заместник-министърът Ле Ти Ту Ханг заяви, че „Денят на Виетнам и ЕС“ с тема: „Културен мост към устойчиво бъдеще“, инициатива, стартирана от Министерството на външните работи, се превърна в ежегодно събитие, което допринася за повишаване на осведомеността сред бизнес средите и обществеността относно отговорното поведение към културното и природното наследство, както материално, така и нематериално, като по този начин се съхраняват и разпространяват духовните ценности на всеки индивид.

Заместник-министърът изрази надежда, че събитието ще даде начало на много конкретни дейности за сътрудничество между Виетнам и страните от ЕС в областта на опазването на културното наследство, художествения обмен, културното творчество и устойчивото развитие на туризма, което ще допринесе за задълбочаване на отношенията между Виетнам и ЕС.

По време на първото си посещение в Йен Ту, посланикът на ЕС във Виетнам Жулиен Герер изрази своята радост и предаде искрената си благодарност на виетнамските власти и агенции за ценното сътрудничество и топлото гостоприемство. Той потвърди, че за ЕС Виетнам е наистина надежден и ключов партньор.

Посланикът отбеляза, че само през последните месеци е имало редица важни събития в отношенията между Виетнам и ЕС, като посещението на комисаря Марош Шефчович, успешното домакинство на Виетнам на церемонията по подписването на Конвенцията на ООН за киберпрестъпността и, в частност, предстоящото посещение на висши лидери на ЕС във Виетнам. Тези събития са ярко доказателство за все по-дълбоките и силни отношения между Виетнам и ЕС.

Посланик Жулиен Герер потвърди, че държавите-членки на ЕС ще продължат да поддържат и укрепват двустранното културно сътрудничество с Виетнам в много области.

Той подчерта: „Тази година е особено значима, тъй като отбелязваме 35 години дипломатически отношения между ЕС и Виетнам, което е ясен доказателство за нашето все по-силно и динамично партньорство.“

Г-н Нгуен Ван Конг, заместник-председател на Народния комитет на провинция Куанг Нинь, изрази гордостта си, че програмата „Ден на Виетнам и ЕС“ се проведе в Йен Ту — обект, включен наскоро в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО на 12 юли, което има дълбоко значение в контекста на глобализацията и изменението на климата. Той подчерта, че културата е свързващата нишка и основа за разбирателство, сътрудничество и хармонично развитие на нациите.

Заместник-председателят на Народния комитет на провинция Куанг Нинь Нгуен Ван Конг заяви, че организирането на „Ден на Виетнам и ЕС“ в Йен Ту, свещената земя, където император Тран Нхан Тонг е основал сектата Трук Лам Дзен, символизира духа на хармонията между човека и природата и носи дълбоко символично значение. Това потвърждава, че икономическото развитие трябва да бъде свързано с опазването на идентичността, зачитането на природата и насърчаването на устойчивото развитие.

Той изрази надеждата си, че чрез това събитие провинция Куанг Нинь ще има повече възможности за обмен, свързване и сътрудничество с европейски партньори, споделяне на опит, мобилизиране на ресурси и реализиране на проекти за устойчиво развитие, които да донесат реални ползи за общността.

След церемонията по откриването делегатите участваха в програма за културен обмен с много практически дейности, като посещение на село Нюонг Йен Ту, изработване на конусовидни шапки, печат на картини Донг Хо и посещение на забележителни забележителности като пагодата Хоа Йен, кулата То и пагодата Мот Май с кабинков лифт в археологическия обект Йен Ту. Събитието привлече вниманието на централните и местните медии и получи ентусиазиран отклик и подкрепа от страна на обществеността.

След две години успешно организиране на „Ден на Виетнам и ЕС“ (2024-2025 г.), Министерството на външните работи планира да продължи сътрудничеството си с делегацията на ЕС във Виетнам за организиране на значими събития, носещи посланието „мир – стабилност – развитие“, с фокус върху теми, свързани с околната среда, културата и туризма в други населени места в страната през 2026 г.

