Кулата Кантон в Гуанджоу беше осветена за 15-ите Национални игри

600-метровата кула Кантон, най-известната забележителност в град Гуанджоу, провинция Гуандун в Южен Китай, официално стартира зрелищно 5-минутно и 45-секундно тематично светлинно шоу в четвъртък вечерта, за да отбележи предстоящите 15-ти Национални игри.

Светлинното шоу представи ярки цветове на оранжево, розово и зелено, символизиращи духа на Игрите. То последователно интерпретираше теми като „Цъфтеж“, „Слава“, „Изкачване“ и „Звездно небе“, ярко улавяйки страстта към спорта и ритъма на градското развитие. Шоуто предостави както на жителите, така и на туристите визуален празник, който съчетаваше вълнението от Игрите с очарованието на Гуанджоу.

Освен това, кулата Кантон представи новото си ежедневно светлинно шоу на тема „Нов ритъм на района на залива“. Този дизайн интегрира културата на Линнан с духа на градския клъстер от района на Големия залив в Южен Китай, състоящ се от девет града в Гуандун и съседните специални административни райони Хонконг и Макао, като осветлението трае около 4 минути и 20 секунди всеки път. В бъдеще това шоу ще се редува с класическото осветление на кулата, за да подчертае уникалното сливане на древната цивилизация и съвременната култура в града, както и неговите глобални връзки.

Културата Линнан, известна още като кантонска култура, се отнася до регионалната китайска култура на региона Линнан: два региона на провинциално ниво Гуандун и Гуанси, чиито имена означават съответно „източна шир“ и „западна шир“.

15-те Национални игри ще бъдат открити в неделя в района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао, отбелязвайки първия път, когато три региона са домакини на най-голямото мултиспортно събитие в страната.

Видео: https://youtu.be/M_oifB2YYjY

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares