От прочутата пекинска патица и ароматния zhajiangmian до уличния jianbing и сладкия tanghulu – открийте вкусовете, традициите и кулинарните истории, които превръщат Пекин в истинска столица на китайската гастрономия.

Пекин е град, който може да бъде разглеждан по много начини – като древна императорска столица, като огромен съвременен мегаполис или като културен център на Китай. Но има още един начин да го опознаете истински: чрез храната.

Пекинската кухня е резултат от векове история. Като столица в продължение на столетия градът привлича готвачи, търговци и кулинарни традиции от различни части на Китай. Местната кухня съчетава севернокитайски вкусове с влияния от Шандун, монголската, манджурската и хуейската кулинарна традиция.

Днес посетителят може да премине от изискано ястие, свързано с императорския двор, към купа юфка в малко заведение в хутун или хрупкав уличен десерт.

И точно това прави кухнята на Пекин толкова интересна.

1. Пекинската патица – абсолютната звезда на местната кухня

Ако има едно ястие, което задължително трябва да опитате в Пекин, това е пекинската патица (Beijing Roast Duck).

Тя е много повече от печено месо.

Приготвянето ѝ е сложен процес, при който целта е кожата да стане изключително хрупкава, а месото да остане сочно и ароматно.

Официалният портал на Пекин посочва, че печената патица е присъствала на императорски трапези още по времето на династията Юан, а традиционните техники на две известни исторически заведения – Bianyifang и Quanjude – са включени в националното нематериално културно наследство на Китай.

Как се яде?

Патицата обикновено се нарязва пред гостите.

Тънките парчета месо и кожа се поставят върху малка тънка палачинка, към тях се добавят:

сладък бобов сос;

краставица;

пресен зелен лук;

понякога други зеленчуци.

Палачинката се завива като малко руло и се яде с ръце или пръчици.

Това е едно от ястията, при които начинът на сервиране е част от преживяването.

Какво прави пекинската патица толкова специална?

Тайната не е само в рецептата.

Тя е в техниката.

Исторически в Пекин се развиват различни методи за печене. Bianyifang например е известен със затворена пещ, докато Quanjude е свързан с традиционно печене в открита пещ. Официалният портал на Пекин описва и двата метода като част от културното наследство на града.

Традиционната патица трябва да има почти стъклена хрупкава кожа.

Именно кожата е голяма част от удоволствието.

Затова, когато опитвате пекинска патица за първи път, не бързайте да я заливате със сос.

Първо опитайте хрупкавата кожа сама.

2. Zhajiangmian – юфката, която показва ежедневния Пекин

Ако пекинската патица е звездата на празничната трапеза, zhajiangmian е едно от ястията, които показват ежедневната страна на града.

Това са пшенични юфка, покрити със сос от ферментирали бобови продукти, често комбиниран със свинско месо.

Официалният портал на Пекин я определя като традиционно ястие, състоящо се от пшенични нудъли, пържен бобов сос и зеленчуци.

Обикновено към юфката се добавят пресни зеленчуци – краставица, репички, соеви кълнове и други сезонни продукти.

Сосът е плътен, солен и богат на умами.

Това е храна без излишна показност.

Проста купа…Добри нудъли…Ароматен сос…Свежи зеленчуци.

И много характерен вкус.

Как се яде zhajiangmian?

Тук има малък ритуал.

Съставките обикновено са подредени отделно върху юфката.

След това ги разбърквате.

Колкото повече разбърквате, толкова повече сосът се разпределя между нудълите.

Получава се комбинация от:

солено + умами + свежест + текстура.

Това е едно от ястията, които можете да опитате както в традиционно заведение, така и в по-малки квартални ресторанти.

3. Jianbing – закуската на Пекин

Представете си тънка солена палачинка, приготвена пред вас на гореща плоча.

Върху нея се разбива яйце.

Добавят се сосове, зелен лук и хрупкав елемент.

След това всичко се сгъва.

Това е jianbing – едно от най-популярните китайски улични закуски.

Jianbing е чудесен пример за това как уличната храна може да бъде едновременно евтина, бърза и невероятно вкусна.

Съвременните варианти могат да включват различни сосове и добавки, но основната идея остава същата.

Това е закуска, която можете да видите на улицата още рано сутрин.

4. Beijing Hot Pot – зимната класика

Когато температурите паднат, много жители на Пекин се насочват към горещия котел.

Beijing-style hot pot традиционно се приготвя в метален съд с кипящ бульон.

В центъра често има характерен меден съд с комин, който се нагрява отдолу.

Тънки парчета агнешко месо се потапят за кратко във врящия бульон.

След това се консумират със сусамов сос и различни добавки.

Официалният портал на Пекин описва пекинския агнешки хотпот като традиционно зимно ястие, при което тънко нарязаното месо се комбинира със сусамов сос и зеленчуци.

Това е храна за споделяне.

Масата се превръща в център на разговора, а всеки сам приготвя храната си в общия съд.

5. Агнешкото – влияние от северните народи

Пекинската кухня има силни връзки със северните райони на Китай и с култури, в които овцевъдството е било важно.

Затова агнешкото присъства в редица традиционни ястия.

Освен в hot pot, можете да го срещнете печено, на шишчета или приготвено със специфични подправки.

Chuan’r – месо на шиш – е особено популярно като улична храна.

Обикновено месото се подправя със сол, кимион и люти подправки.

Тук се усеща по-силно влиянието на севернокитайските и мюсюлманските кулинарни традиции.

6. Chuan’r – шишчетата, които миришат на улица

Ако вечер се разхождате из Пекин, ароматът на печено месо вероятно ще ви отведе до някоя малка скара.

Това са chuan’r – шишчета с месо, най-често агнешко.

Те се пекат на силен огън и се овкусяват със смеси от подправки.

Кимионът е особено характерен.

Хапването на няколко шишчета на улицата е чудесен начин да усетите неформалната страна на Пекин.

7. Tanghulu – сладкото лице на стария Пекин

Ако видите пръчки с плодове, покрити с блестяща твърда захар, почти сигурно сте попаднали на tanghulu.

Това е традиционен севернокитайски десерт, особено свързан с Пекин.

Най-класическият вариант се прави с плодове от глог, покрити с карамелизирана захар.

Първото усещане е хрупкаво и сладко.

След това идва киселият вкус на плода.

Официалният портал на Пекин определя tanghulu като традиционна зимна закуска в Северен Китай, особено популярна в Пекин.

Това е един от онези малки десерти, които изглеждат прекрасно на снимка.

8. Douzhi – напитката, която не е за всеки

И сега идва едно от най-необичайните неща, които можете да опитате в Пекин.

Douzhi е ферментирала напитка, свързана с производството на нишесте от зелен фасул.

Вкусът е кисел, ферментирал и доста специфичен.

Официалният портал на Пекин я описва като традиционна напитка с характерен кисел вкус и ферментирал аромат, която обикновено се сервира с кисели репички и пържено тестено изделие.

Това е от онези храни, които разделят туристите на две групи:

„Интересно, но странно.“

и

„Никога повече!“

Но ако искате да опознаете истинската местна кухня, точно такива специалитети си заслужава да опитате.

9. Jiaoquan – хрупкавият партньор на douzhi

Към douzhi традиционно се сервира jiaoquan – пържено тестено изделие във формата на пръстен.

Комбинацията има логика.

Киселата напитка се балансира от хрупкавото, мазно тесто.

Това е класическа закуска от стария Пекин и добър пример как местната кухня използва контрасти.

10. Jingjiang rousi – свинско с пекински характер

Jingjiang rousi представлява тънко нарязано свинско месо, приготвено със сладък бобов сос.

Често се сервира с тънки палачинки и зеленчуци.

На пръв поглед може да ви напомни за начина, по който се сервира пекинската патица.

И това не е случайно.

Сосът и палачинките създават подобна комбинация от сладко, солено и свежо.

11. Jiaozi – кнедлите на китайската трапеза

Кнедлите jiaozi не са уникални само за Пекин.

Те са популярни в огромна част от Китай.

Но в Пекин ще ги срещнете в безброй разновидности – варени, на пара или запечени.

Пълнежът може да бъде от свинско, зеленчуци, скариди или комбинация от различни продукти.

Кнедлите са особено популярни около китайската Нова година, когато символиката им е свързана с богатството и благополучието.

12. Baozi – пухкави парени питки

Друг любим вариант за бърза закуска са baozi – пухкави тестени питки, приготвени на пара и пълнени с месо или зеленчуци.

Те са евтини, засищащи и идеални за бързо хапване.

Ако сутрин видите малко заведение, пред което има опашка от местни хора, вероятно си заслужава да проверите какво се продава вътре.

13. Императорското кисело мляко

Пекин има и необичайна традиция, свързана с млечните десерти.

Laobeijing suannai – традиционно кисело мляко в старопекински стил – се сервира в керамични или стъклени съдове.

То е леко кисело, кремообразно и често се поднася със захар или плодови добавки.

Официалният списък на Пекин за местни специалитети включва именно imperial-style yogurt сред традиционните сладки храни на града.

14. Ледени и сладки десерти

През лятото Пекин има и своите освежаващи сладкиши.

Традиционните пазари предлагат различни форми на плодове, ледени десерти и сладки изделия.

Но най-голямото удоволствие често е просто да спрете в малък магазин или пазар и да изберете нещо, което не сте виждали досега.

15. Пекинското зеле – неочаквана местна класика

Пекинското зеле е известно по целия свят.

В китайската кухня то има огромно значение, особено през зимата.

Може да бъде задушено, пържено, използвано в супи или комбинирано с месо.

В миналото сезонността е била особено важна за храненето в северен Китай, където зимите са студени.

Затова зеленчуците, които могат да се съхраняват дълго, са имали огромно значение.

16. Манджурското и императорското влияние

Когато говорим за пекинска кухня, не трябва да забравяме императорския двор.

В продължение на векове Пекин е столица и около двора се развива специална кулинарна култура.

Официалният туристически портал на Пекин разделя местната кухня условно на дворцова, аристократична, обществена и ежедневна кухня, както и традиционни закуски.

Това означава, че зад някои ястия стои не просто рецепта, а история за императорския двор, церемониите и социалния статус.

17. Манхандзю – легендата за императорския пир

Един от най-прочутите символи на дворцовата кухня е Manchu-Han Imperial Feast.

Това е огромен празничен набор от ястия, свързван с двора на династията Цин.

Историческите описания говорят за изключително голям брой блюда и продукти, събрани от различни кулинарни традиции.

Днес, разбира се, туристът няма да получи същата императорска трапеза от миналото.

Но отделни ястия и техники продължават да съществуват в ресторанти, които се специализират в дворцовата кухня.

18. Супите имат специално място

Пекинската кухня традиционно отдава голямо значение на супите.

Официалният портал Visit Beijing отбелязва, че супите са важен елемент от традиционната пекинска трапеза.

Това е свързано с особеностите на севернокитайската кухня, в която топлите и засищащи ястия имат голямо значение през студените месеци.

19. Пекинската кухня не е просто „люта китайска храна“

За туристите може да бъде изненадващо, че традиционната пекинска кухня не е задължително люта.

Тя често разчита на:

солени и ферментирали сосове;

соя;

сусам;

зелен лук;

чесън;

джинджифил;

кимион;

сезонни зеленчуци.

Това я отличава от например сичуанската кухня, която е много по-силно свързана с лютивината и характерното усещане от сечуанския пипер.

20. Хутуните – най-доброто място да усетите старата кухня на Пекин

Ако искате да разберете как се е хранил старият Пекин, разходете се из хутуните.

Това са исторически тесни улички и квартали с традиционни дворове.

В малките ресторанти и семейни заведения можете да откриете ястия, които рядко се срещат в международните китайски ресторанти.

Тук храната е по-малко театрална.

Но често е много по-близо до ежедневната култура.

21. Нощните пазари и уличната храна

Пекин има и съвсем друга кулинарна страна – тази на вечерните улици.

Мирис на месо на скара.

Плодове в карамел.

Пържено тесто.

Нудъли.

Пикантни сосове.

Десетки малки сергии.

Не всичко, което се предлага на туристическите пазари, е традиционно пекинско.

Но именно смесицата от местни специалитети и модерна китайска улична кухня прави вечерните разходки толкова интересни.

22. Какво да пием в Пекин?

Към храната можете да добавите традиционен китайски чай.

Жасминовият чай е особено популярен.

Официалният списък на Пекин с местни вкусове включва жасминов чай, местната бира Yanjing и традиционния дестилиран алкохол Erguotou.

Ако не сте свикнали с Erguotou, бъдете внимателни – напитката е силна.

23. Чаят като част от храненето

В китайската култура чаят не е просто напитка след хранене.

Той е част от гостоприемството.

В традиционните чайни можете да наблюдавате цяла процедура по приготвяне и сервиране.

Това е чудесен начин да забавите темпото след шумния град.

Как се храни човек в традиционен ресторант в Пекин?

Ако сте свикнали с европейския модел:

предястие → основно → десерт

в Китай преживяването често е различно.

Ястията се поръчват за споделяне.

На масата се поставят няколко блюда.

Всеки взема малко от различните ястия.

Това е много по-социален начин на хранене.

И е чудесен, когато сте с компания.

Можете да поръчате пет-шест различни неща и да опитате от всички.

Къде да търсите пекинска кухня?

Не е необходимо да се храните само в скъпи ресторанти.

Пекин предлага огромен избор.

Qianmen

Исторически район с множество ресторанти и традиционни марки.

Именно там официалният портал на Пекин посочва историческите ресторанти Bianyifang и Quanjude като известни места за пекинска патица.

Хутуните

Подходящи за малки местни ресторанти и закуски.

Нощните улици

Добри за street food.

Niujie Особено интересен район заради хуейската мюсюлманска кулинарна традиция

Кухнята на Пекин е история в чиния

Най-интересното в пекинската кухня е, че тя разказва историята на самия град.

Пекинската патица ни връща към императорските кухни.

Hot pot напомня за северните и номадските културни влияния.

Zhajiangmian показва ежедневния живот на стария Пекин.

Jianbing ни отвежда на сутрешната улица.

Tanghulu е вкусът на традиционните пазари.

А douzhi ни показва, че истинската местна кухня невинаги е създадена така, че да се хареса на туриста от първата хапка.

Статия на Кристина Тенева

Снимки: Unspalsh, Pexels, Pixibay