Кубрат Пулев бе удостоен с почетен плакет от най-голямата държавна медия на Хашемитското кралство Йордания

Световният шампион по бокс Кубрат Пулев бе удостоен с почетен плакет от името на най-голямата държавна медия на Хашемитското кралство Йордания – националния вестник „Ад-Дустур“ („Конституция“).

Тържествената церемония се проведе днес в хотел “Шератон” в София, като отличието бе връчено лично от главния редактор на изданието – д-р Мустафа Реалад.

Събитието бе организирано от експертите по въпросите на Близкия изток и арабските държави – Анастас Терзобалиев и Михаил Аргатски.

В своето изказване д-р Реалад подчерта, че Кубрат Пулев не е само световен шампион и спортна легенда, но и личност, която е допринесла значително за популяризирането на България не само в Близкия изток, но и в световен мащаб.

„Кубрат Пулев е един от най-добрите посланици на България в международен план. Със своя авторитет и морал той гради мостове на приятелство и взаимно уважение“, заяви д-р Мустафа Реалад.

Присъждането на плакета е израз на признание към усилията на Кубрат Пулев и към цялата българска общественост за утвърждаване на мира, разбирателството и сътрудничеството с държавите от арабския свят.

