Кронпринцът на Абу Даби напуска Южна Африка след участието си в срещата на Г-20

Негово Височество шейх Халед бин Мохамед бин Заид Ал Нахаян, престолонаследник на Абу Даби, напусна Йоханесбург, Южна Африка, след като присъства на срещата на Г-20 от името на президента Негово Височество шейх Мохамед бин Заид Ал Нахаян.

Делегацията на ОАЕ, придружаваща Негово Височество шейх Халед, включваше Рим бинт Ебрахим Ал Хашими, държавен министър за международно сътрудничество; Мохамед Хасан Алсувайди, министър на инвестициите; шейх Шакбут бин Нахаян бин Мубарак Ал Нахаян, държавен министър; Саид Мубарак Ал Хаджери, държавен министър в Министерството на външните работи; Саиф Саид Гхобаш, генерален секретар на Изпълнителния съвет на Абу Даби и председател на кабинета на престолонаследника; и Мариам Ейд Ал Меири, председател на Медийния офис на Абу Даби и съветник по стратегическите отношения в двора на престолонаследника.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares