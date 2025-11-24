Критики се изсипваха върху страницата на Такаичи в социалните мрежи заради коментари за Тайван и други въпроси

Японските потребители на интернет засипаха профила на премиера Санае Такаичи в социалните медии с критики, призовавайки я да оттегли погрешни забележки относно китайския регион Тайван и да се оттегли от поста си.

Мнозина също изразиха по-широко недоволство и недоверие към Такаичи, позовавайки се на опасения относно начина, по който тя се справя с външните работи, икономиката, социалната и поминък политика.

По-специално по дипломатически въпроси някои потребители на интернет поискаха тя да се извини на Китай, да оттегли забележките си и да подаде оставка. Други твърдяха, че тя трябва да изпълни задълженията си на министър-председател, като незабавно оттегли изявленията си и работи за облекчаване на ненужното международно напрежение.

В областта на икономиката и социалното подпомагане някои онлайн потребители твърдяха, че настоящата „тежка икономическа ситуация“ е пряк резултат от политиките на премиера. Други критикуваха Такаичи, че говори за подобряване на поминъка на хората, докато одобрява месечно увеличение на заплатите с 50 000 йени (около 318 щатски долара) за законодателите, което те считат за абсурдно.

Освен това някои потребители на интернет изразиха недоволството си от Такаичи още по-откровено, казвайки ѝ, че просто трябва да се оттегли.

Видео: https://youtu.be/fYX3ePxIA64

Източник: AMSP.link

