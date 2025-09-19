Кристалина Георгиева предлага назначаването на Даниел Кац за първи заместник-управляващ директор на МВФ

Кристина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), предложи назначаването на Даниел Кац за първи заместник-управляващ директор, считано от 6 октомври 2025 г.

Назначаването подлежи на одобрение от Изпълнителния съвет на МВФ.

Г-н Кац понастоящем заема длъжността главен съветник на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент в Министерството на финансите на Съединените щати. Той е главен съветник на министъра по широк кръг от вътрешни и международни въпроси. Г-н Кац имаше ключова роля в развитието на иновативното икономическо партньорство на правителството на САЩ с Украйна и е бил в центъра на международните преговори на правителството на САЩ, включително с Китай. Г-н Кац има дългогодишни връзки с Министерството на финансите, които се простират повече от десетилетие. В предишните си мандати в Министерството на финансите той е бил старши съветник на заместник-министъра по международните въпроси, съветник на помощник-министъра по международните пазари и политически съветник в Службата за тероризъм и финансова информация. През това време г-н Кац е представлявал Съединените щати на международни форуми, включително Съвета за финансова стабилност.

В допълнение към работата си в Министерството на финансите, г-н Кац е прекарал няколко години в частния сектор. Бил е старши сътрудник в Манхатънския институт, където се е занимавал с централно банкиране, международни икономически въпроси и икономическа политика. Преди това е работил в глобален макро хедж фонд, като инвестиционен банкер в Goldman Sachs и като съветник на командващия американските сили в Кабул, Афганистан. Г-н Кац е завършил бакалавърска степен по изкуства в Йейлския университет и магистърска степен по право с отличие в Юридическия факултет на Нюйоркския университет.

При обявяването на решението си г-жа Георгиева заяви: „Дан е известен сред колегите си с ентусиазма си към политическата работа, особено в областта на икономическата политика и международните отношения. Той е високо уважаван за ориентирания към решения подход, стила си на лидерство, основан на сътрудничество, и готовността си да предлага нови перспективи по трудни въпроси.“

Г-н Кац заяви: „За мен е голяма чест да бъда предложен за тази длъжност в МВФ. МВФ играе незаменима роля в сърцевината на международната парична система. С голямо нетърпение очаквам да задълбоча ангажимента си с Фонда, неговите служители и членовете му.“

В заключение г-жа Георгиева каза: „Дан е силно убеден в важната роля на Фонда за подпомагане на нашите членки в осигуряването на икономическа и финансова стабилност в момент на значителни промени в световната икономика. Неговата способност да изгражда отношения с широк кръг от партньори ще бъде важен актив за Фонда.“

