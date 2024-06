Кристалина Георгиева: Инфлацията в САЩ е напът да спадне до 2% през 2025 г.

Заключителното изявление на МВФ за американската икономика беше представено вчера във Вашингтон. Можете да го откриете тук: United States of America: Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission (imf.org)

Представянето беше направено на пресконференция с участието на управляващия директор на МВФ г-жа Кристалина Георгиева. Тя посочи, че инфлацията в САЩ е напът да се понижи до целевата стойност от 2% през 2025 г. В същото време фондът очаква американската икономика да отбележи ръст от 2% през настоящата година и да запази тази скорост на растеж в средносрочен план. САЩ са единствената икономика от Г-20, чието ниво на ръст на БВП сега надхвърля предпандемичния тренд.

У в правляващият директор на МВФ отбеляза, че силният растеж в САЩ означава, че страната има възможност да се погрижи за фискалното си състояние. „Има изкушение решенията относно дълга и дефицита за бъдат отлагани да бъдещето, вместо да бъдат платени, когато слънцето грее и условията са добри,“ каза Георгиева и добави, че ролята на фонда е да бъде „гласът на разума“ по тази тема.

По отношение на наложените американски мита върху китайски електромобили, чипове и други стоки, Георгиева посочи: „Разбираме мотивацията за скорошните увеличения на митата – включително притесненията за нечестни практики, национална сигурност и устойчивост на веригите на доставки. Историята ни учи, че има по-добри начини за справяне с подобни притеснения, които биха били по-малко скъпи за САЩ и за глобалната икономика. Вместо налагане на мита, които вероятно ще доведат до ответни мерки от страна на търговските партньори, ние препоръчваме повече диалог за подкрепа на честната търговия и за съживяване на базираната на правила международна търговска система.“

