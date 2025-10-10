Крис Легаспи от Archipelago International пристига за първи път в България

Един от водещите специалисти в хотелската индустрия в Азия – Крис Легаспи, Вицепрезидент и Търговски директор (Vice President Commercial) на Archipelago International, пристига за първи път в България по покана на Десислава Димитрова – експерт по управление на хотелски приходи, представител на Archipelago International и HotelRunner за България, основател на DES Management и Фондация „Как да“.

Archipelago International е най-голямата частна хотелска верига в Югоизточна Азия, с над 200 хотела в Индонезия, Филипините, Малайзия, Тайланд, Куба, Бразилия, Мексико и Африка. Компанията е известна със своите брандове Aston, Harper, fave, Quest, Huxley, Kamuela и Neo, и е сред най-бързо развиващите се групи в световния хотелски бизнес.

Крис Легаспи има повече от 25 години международен опит в сферата на търговските стратегии, приходния мениджмънт, маркетинга и дигитализацията на хотелиерството. Той е сертифициран експерт от HSMAI с отличия като CRME (Certified Revenue Management Executive) и CHDM (Certified Hospitality Digital Marketer) и притежава Executive MBA от Asian Institute of Management.

Преди да се присъедини към Archipelago International, е заемал ключови позиции в Expedia Group, Hotelbeds, MGBedbank и Traveloka.

Поводът за визитата му е участието като лектор на 10-тото юбилейно издание на Хотелския инвестиционен форум, който ще се проведе в Националния дворец на културата (НДК).

Дни преди форума, г-н Легаспи ще бъде приет от Посланика на Република Индонезия в България

Нейно Превъзходителство Листиана Оперананта, новият извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, акредитиранa в Албания и Северна Македония., като срещата ще бъде посветена на укрепването на двустранните отношения в областта на туризма, културата и инвестициите.

„За мен е чест да приветствам в България професионалист от такъв мащаб и международна класа. Вярвам, че присъствието на г-н Легаспи ще отвори нови хоризонти за сътрудничество между нашите страни и ще вдъхнови българските хотелиери да мислят глобално и да действат стратегически,“

споделя Десислава Димитрова, организатор и домакин на визитата.

„Ще имам удоволствието да взема специално интервю от г-н Легаспи за старта на глобалния сателитен канал Destinations TV – Your Window to the World. Каналът ще излъчва съдържание в над 150 държави от Европа, Азия и Африка, представяйки нови дестинации, хотели и успешни примери от световния туристически бизнес,“

допълва Атанас Лазаров, основател и продуцент на Destinations TV.

Организаторите подчертават, че присъствието на толкова високопоставен международен гост е ясен знак за нарастващата роля на България като активен участник в туристическите и инвестиционни процеси в региона.

„Благодаря на организаторите на Хотелиерския инвестиционен форум за поканата към Крис Легаспи. Това е доказателство, че българският туризъм се развива успешно и че страната ни вече се позиционира като част от глобалната туристическа карта извън пределите на Европа и традиционните за нас пазари,“

допълва Десислава Димитрова

Facebook

Twitter



Shares