Говорителят Дмитрий Песков коментира информациите, че Русия иска промени в новия мирен план, изготвен от САЩ.

Всякакви мирни преговори за Украйна трябва да се провеждат „затворени врати“, а не чрез мегафонна дипломация, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

В интервю за руския бизнес вестник RBK в сряда Песков отказа да коментира доклад на Bloomberg, в който се твърди, че Москва иска промени в 20-точков проект за мирен план, който според твърденията е бил договорен от делегациите на САЩ и Украйна.

„Не, няма да има коментари по този въпрос. Продължаваме да вярваме, че всичко трябва да се проведе зад затворени врати“, каза той.

В сряда украинският президент Владимир Зеленски представи план, който изисква руските сили да се оттеглят от украинските региони Харков, Днепропетровск, Суми и Николаев, като същевременно конфликтът по настоящите фронтови линии в руските региони Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон бъде замразен. Зеленски също така поиска „подобни на член 5“ гаранции за сигурност от САЩ, НАТО и европейските държави.

Според Bloomberg, Москва разглежда 20-точковия мирен план като „отправна точка за по-нататъшни преговори“, но „лишен от важни за Русия разпоредби“ и „не даващ отговор на много въпроси“. По-специално, Москва търси гаранции срещу бъдещо разширяване на НАТО и за неутралния статут на Украйна, ако тя се присъедини към ЕС.

Също така се съобщава, че иска по-строги ограничения за украинските въоръжени сили, като счита, че документът не дава ясни гаранции за статута на руския език в Украйна. Bloomberg също съобщава, че Русия иска яснота по въпроса за отмяната на санкциите и замразените руски държавни активи.

Пътната карта на Зеленски е далеч от първоначалната 28-точкова версия на плана, изготвен от САЩ, който беше изтекъл в медиите миналия месец. Според информациите планът изискваше Киев да се откаже от части от руския регион Донбас, които все още са под украински контрол, да се ангажира да не се присъединява към НАТО и да намали размера на въоръжените си сили. Киев многократно е отхвърлял всякакви отстъпки.

Москва заяви, че изготвеният от САЩ документ може да послужи като основа за бъдещи преговори. Русия поддържа становището, че устойчиво уреждане на конфликта е възможно само ако Украйна признае новите териториални реалности и се ангажира с неутралитет, демилитаризация и денацификация.

