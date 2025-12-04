Кремъл обяви директна линия с Путин на 19 декември

Съвместна пряка линия и пресконференция на президента на Русия Владимир Путин ще се състои на 19 декември в 12:00 ч. московско време.

За това съобщи на 4 декември пресслужбата на Кремъл в своя Telegram-канал.

„На 19 декември в 12:00 ч. московско време ще бъде излъчена програмата „Резултати от годината с Владимир Путин“ . Главата на държавата ще направи пряк ефир обобщение на изминалата година и ще отговори на въпросите на журналисти и жители на нашата страна“, се казва в съобщението.

Отбелязва се, че всеки желаещ може да зададе въпрос на президента на Русия чрез сайта на програмата. Въпросите ще се приемат и чрез специално мобилно приложение.

Текстови и видео въпроси могат да бъдат изпратени на Путин в социалните мрежи „ВКонтакте“ и „Одноклассники“. Освен това, както съобщиха от пресслужбата на Кремъл, това може да се направи и с помощта на чат-бот в месинджъра MAX.

Въпросите към президента на Русия се приемат от 15:00 ч. московско време на 4 декември до края на програмата на 19 декември.

Официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков съобщи на 3 ноември за началото на сложния процес на подготовка за провеждането на пряката линия на Путин. Той уточни, че при събирането на въпроси от гражданите ще се използват технологии за изкуствен интелект (ИИ). При това се опитват да направят формата на пряката линия по-информативна.

Миналата година пряката линия с руския лидер също се състоя на 19 декември.

източник: iz.ru

