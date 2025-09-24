Крайбрежните райони на Китай вземат предпазни мерки с наближаването на супер тайфуна Рагаса

В крайбрежните райони в южната и източната част на Китай са предприети мерки за реагиране при извънредни ситуации в связи с приближаването на супер тайфуна Рагаса. Властите следят отблизо динамиката на тайфуна, призовават риболовните кораби да се върнат на брега и предприемат предпазни мерки за предотвратяване на тежки наводнения.

Според Министерството на извънредните ситуации, мощният тайфун, 18-ият за тази година, се очаква да достигне сушата по крайбрежието между градовете Жухай и Жанджианг в южната китайска провинция Гуандун от обяд до късно в сряда.

Във вторник Министерството на водните ресурси обяви ниво IV на готовност за предотвратяване на наводнения в провинциите Фудзиен, Хайнан и автономния регион Гуанси Чжуан, като в същото време повиши нивото в Гуандун от IV на III.

Поради въздействието на Рагаса до петък се очакват силни до проливни дъждове в източната част на Фудзиен, централната и южната част на Гуанси, Гуандун и Хайнан, като в някои райони ще има порои.

В резултат на валежите нивото на големите реки като Джиулонг в Фудзиен, Ханцзян, Донцзян, Бейцзян и Сицзян в Гуандун, Хецзян, Бейлиу, Юцзян и Нанлиу в Гуанси, както и Нанду и Ванцюан в Хайнан ще се повиши значително. Очаква се някои малки и средни реки в районите с проливни дъждове да претърпят наводнения над нивата на предупреждение.

Министерството на водните ресурси непрекъснато подобрява усилията си за мониторинг, прогнозиране и ранно предупреждение, като същевременно усъвършенства инженерната система за контрол на наводненията. Властите координираха предварителното изпускане на 554 милиона кубически метра вода от язовирите в басейна на река Перлената река, като се подготвиха изцяло за операции по контрол на наводненията, за да се сведе до минимум възможните щети, причинени от наводненията.

В отговор на потенциалното въздействие на Рагаса върху Гуанси, Държавната централа за контрол на наводненията и помощ при суша активира ниво IV на спешно реагиране за предотвратяване на наводнения и тайфуни в Гуанси в 20:00 часа във вторник.

От понеделник морските власти на Гуанси евакуираха 6000 туристи от остров Вейчжоу, като последната група от 572 туристи напусна острова в 13:30 часа във вторник.

В момента всички пътнически фериботни линии и морски круизни линии, включително тези от Бейхай до Хайкоу, от Фанченган до Хайкоу и от Бейхай до остров Вейджоу, са преустановени, а всички 51 пътнически фериботни кораба в крайбрежните райони на Гуанси са временно спрени.

С наближаването на тайфуна силата на вятъра в различни крайбрежни райони на Фудзиан постепенно се увеличава. Местните власти организираха връщането на рибарските лодки в пристанищата и преместиха персонала, ангажиран в офшорни операции.

Около 10:00 часа във вторник над 200 рибарски лодки и спомагателни кораби акостираха в пристанището Хуанци в окръг Лианджианг, Фудзиан, като предпазна мярка срещу тайфуна. До обяд във вторник всички 11 343 кораба в Лянджан се бяха върнали в пристанищата, за да потърсят убежище от вятъра, а всички работници в открито море бяха евакуирани безопасно.

В крайбрежните райони на град Нинде силата на вятъра постепенно се увеличава от вторник сутринта. Местните риболовни власти са взели предварителни мерки, за да осигурят безопасното връщане на корабите и персонала в пристанището, където да потърсят убежище.

Националното първокласно рибарско пристанище Хутоушан в град Лиуао, окръг Джанпу, град Джанчжоу, е напълно затворено от обяд във вторник, като всички кораби са се върнали в пристанището, за да потърсят подслон. Междувременно няколко крайбрежни туристически атракции в Джанпу също са затворени преди тайфуна да достигне сушата.

Штабът за контрол на наводненията, помощ при суша и предотвратяване на тайфуни в Гуандун активира ниво I на спешно реагиране за предотвратяване на тайфуни в 10:00 часа във вторник.

Според отдела за управление на извънредни ситуации на провинцията, няколко отдела в Гуандун съвместно създадоха екип за спешно спасяване, с шест спасителни хеликоптера, един голям дрон и 15 средни композитни дрона, които са в готовност за спешни операции.

Морските власти на Гуандун разположиха 23 големи специализирани спасителни кораба и влекачи с висока мощност и координираха 151 влекача и 55 кораба за почистване, всички готови за аварийни спасителни операции.

По отношение на транспорта, комуникациите, водните ресурси и електроенергията, съответните власти разположиха аварийни спасителни екипи и изпратиха екипи за подкрепа на най-засегнатите градове. Междувременно всички 38 000 пожарникари в Гуандун са в готовност за незабавна реакция.

Към 11:00 часа във вторник 10 398 кораба по крайбрежието на Гуандун бяха евакуирани в безопасни води за укритие, а общо 210 маршрута на пътнически фериботи бяха преустановени в цялата провинция. Фериботните услуги през пролива Цюнчжоу бяха спрени в 18:00 часа във вторник. Към вторник вечерта общо 1 044 215 души бяха евакуирани в цялата провинция.

