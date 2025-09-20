Крайбрежната провинция Гуандун в Китай се готви за тайфуна Митаг
Местните власти в провинция Гуандун в южен Китай се подготвиха за тайфуна Митаг, 17-ият тайфун за тази година, след като достигна провинцията в петък следобед.
Тайфунът, с максимална сила на вятъра близо до центъра си, достигаща 25 метра в секунда, достигна брега на град Шануей в Гуандун.
Метеорологичните власти прогнозират, че Митаг ще продължи да се движи на северозапад със скорост от 10 до 15 километра в час и постепенно ще отслабва, докато се придвижва навътре в сушата.
Шануей проактивно е внедрил всички мерки за безопасност за готовност за морски и крайбрежни бури.
В 18:00 часа в четвъртък командването за контрол на наводненията, облекчаване на сушата и предотвратяване на тайфуни в Шануей засили мерките си за реагиране при извънредни ситуации.
До обяд в четвъртък всички 7114 риболовни кораба в Шануей се върнаха в пристанището за подслон. Персонал от 31 морски ранчота и 165 работници от рибовъдни ферми бяха евакуирани на брега.
Освен това и четирите крайбрежни туристически атракции бяха затворени. Всички училища в града бяха преустановили занятията.
Според пътната полиция на Шанвей, всички входове на пунктовете за събиране на пътни такси по магистралите бяха затворени за движение от 13:00 часа в петък.
В петък сутринта, преди тайфунът да достигне сушата, индустриални записи от наблюдение са заснели сцената в южните води край град Шантоу в Гуандун.
Записите са заснети в 9:00 часа в офшорния вятърен парк Хуанен Шантоу Лемен.
Мониторингът на място показва постоянни скорости на вятъра в района, достигащи 15 метра в секунда, като моментната максимална скорост на вятъра надхвърля 19,23 метра в секунда.
Записите от наблюдението показват тъмни облаци, висящи ниско над морето, бурни вълни и гъста завеса от дъжд, която почти закрива видимостта.
Самата камера за наблюдение се тресеше силно в хватката на тайфуна.
Виещи ветрове блъскаха външните съоръжения на бреговата превключвателна станция и офшорната бустерна станция на вятърния парк, докато дърветата се люлееха силно в бурята.
В момента всичките 54 вятърни турбини във вятърния парк продължават да работят с пълен капацитет.
Видео:
Източник: CCTVPlus