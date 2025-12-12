Красимир Недялков: За мен е чест да бъда част от Гала вечерята на Академия „Щастлив Живот“

С искрено вълнение и дълбока благодарност имам честта да споделя участието си в едно от най-вдъхновяващите събития на годината – Гала вечерята на Академия „Щастлив Живот“.

Това е вечер, която обединява мисията, служението и отдадеността към човешкото развитие, доброто и светлината.

Тържеството събира на едно място ментори, терапевти, лидери, творци и хора, посветени на това да правят света по-добър. Гала вечерята не е просто церемония – тя е празник на смелостта, знанието и висшата кауза да бъдеш пример и вдъхновение.

По време на това специално събитие за първи път ще бъдат връчени Дипломи от почетната докторска програма на Академия „Щастлив Живот“ – признание за личности, които чрез своя труд, талант и човечност оставят значима следа в обществото. Да бъда сред гостите на подобна церемония е дълбока чест за мен.

Изказвам своята благодарност към д-р Стояна Нацева и екипа на Академия „Щастлив Живот“ за вниманието, топлото отношение и поканата да споделя този вдъхновяващ момент. За мен е привилегия да бъда част от общност, водена от стремеж към повече осъзнатост, повече любов и повече щастие.

С огромно удоволствие ще поздравя всички гости на Гала вечерята с няколко мои песни – музика, която идва от сърцето и която се надявам да докосне всяко присъстващо сърце.

Вярвам, че тази вечер ще постави началото на нова традиция – традиция на чест, ценности, добродетели и служене.

Благодаря за доверието и възможността да бъда част от нещо толкова светло и значимо.

Красимир Недялков

дизайнер • шоумен • поп изпълнител

