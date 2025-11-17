„Кралица на Бургас 2025“ Теодора Димова подема кампания за ранно изследване на яйчниковия резерв и осъзнато майчинство

Инициативата „Знам навреме. Решавам навреме“ се реализира в партньорство между носителката на короната „Кралица на Бургас“, лаборатория „ЛИНА“ и организаторката на конкурса Ваня Маринова.

Новото лице на конкурса „Кралица на Бургас 2025“, Теодора Димова, застава зад кауза с реална обществена значимост. 18-годишната победителка е лице на информационната кампания „Знам навреме. Решавам навреме“, посветена на изследването на яйчниковия резерв. Инициативата е насочена към момичета и жени на възраст между 20 и 30 години и има за цел да насърчи ранната профилактика и осъзнатото отношение към факторите, които влияят върху фертилността и бъдещото майчинство.

Теодора Димова призовава младите жени да бъдат информирани и отговорни към собственото си здраве, като ежегодно следят състоянието на своя яйчников резерв чрез изследване на антимюлеровия хормон (АМХ). Проследяването на този показател, особено във възрастта между 20 и 30 години, дава реална представа за фертилния потенциал на всяка жена и може да предотврати неприятни изненади в по-късен етап от живота. Все по-често жени между 30 и 36 години, когато решават да станат майки, откриват, че техният яйчников резерв вече е изчерпан. Именно затова ранното изследване на антимюлеровия хормон осигурява навременна информираност и помага на младите жени да вземат едни от най-важните решения в живота си – тези, свързани с майчинството.

„Вярвам, че красотата има смисъл, когато стои зад кауза. Искам повече момичета да знаят колко е важно да следят здравето си, за да могат един ден да сбъднат мечтата си за рожба“, споделя Теодора Димова.

Репродуктивното здраве е тема, която често остава на заден план, особено сред по-младите хора.

„С тази инициатива искаме да покажем, че грижата за бъдещето започва с една стъпка – информираност и профилактика и то точно от ранна възраст“, коментира Ваня Маринова, организатор на конкурса „Кралица на Бургас“.

Кампанията „Знам навреме. Решавам навреме“ стартира официално през ноември в Бургас, като нейните послания ще се разпространяват в социалните мрежи.

