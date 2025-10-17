Кой грабна призовете в Годишните награди за финансови иновации NEXT DIFI AWARDS 2025?

Във второто издание на наградите NEXT DIFI AWARDS през 2025 г. Бяха отличени организации, които движат прогреса във финансовия и финансово-технологичния сектор. Голямата награда отиде при Банка ДСК, а призът за лидер и вдъхновител беше присъден на Макс Баклаян, Изпълнителен директор на Tavex.

Официалната церемония по награждаване на призьорите се състоя в хотел Crowne Plaza в София и на нея бяха отличени водещи банкови и небанкови, застрахователни, пенсионни, технологични и инвестиционни дружества.

Наградата за Най-иновативна финтех компания отиде при Iuvo – иновативна онлайн платформа за P2P инвестиции, а за Най-иновативна банка на годината за втора поредна година беше обявена Пощенска банка, която демонстрира лидерство в дигиталната трансформация, като поставя клиентите и иновациите в основата на своята стратегия.

Журито прецени, че Най-иновативна застрахователна компания е ДЗИ с нейното приложение kaksi, което преобразява здравното обслужване чрез геймификация и дигитализация.

Тази година инициативата проследи и динамиката в процесите по въвеждане на еврото като национална валута. Наградата за Иновация в процеса по въвеждане на еврото взе tbi bank app. А за Иновация в застрахователната сфера – „Дженерали Застраховане“, които революционизират селскостопанското застраховане с вътрешно разработена дрон-технология, която обхваща целия процес – от сключване на полица до ликвидация на щети.

Престижните отличия отразяват и напредъка на компаниите по различни направления, свързани с дигиталните финансови инструменти.

В категорията Иновативен продукт на първо място са УниКредит Булбанк, които революционизират пенсионното планиране, предлагайки напълно дигитален процес за откриване на Доброволен пенсионен фонд Allianz България през мобилното приложение Булбанк Мобайл.

За първи път в рамките на конкурса бяха отличени двама преподаватели в категорията Иновация във финансовото образование. Това са Доц. д-р Божидар Недев и проф. д-р Деян Радев, които са наградени за иновативния им принос във финансовото образование. Те изградиха успешно партньорство между Стопанския факултет на Софийския университет и финтех индустрията. В резултат на това, магистърската програма „Финанси, инвестиции и финтех“, курсът „Финтех и Е-банкиране“ и хакатонът From Zero to Fintech се превърнаха в модел за модерно и приложно обучение.

В последните години наблюдаваме изключително взаимодействие между технологиите и финансовите услуги. В това издание на конкурса призът за Технологична иновация във финансовата сфера отиде при Банка ДСК , която революционизира клиентското обслужване с въвеждането на изцяло AI-базиран асистент, разбиращ естествен език.

За Лидер в цифровата трансформация беше обявена Evrotrust Technologies – финтех компания, която революционизира финансовия сектор чрез сигурна дигитализация на ключови процеси като откриване на сметки, кредитиране и пенсионно осигуряване.

Пенсионноосигурително дружество-Бъдеще АД революционизира грижата за пенсионните спестявания с първото по рода си иновативно мобилно приложение за втори стълб и с това си заслужи отличието в категория Дигитални финансови инструменти.

Пощенска банка пък напълно трансформира дигиталното банкиране с новото поколение платформи m-Postbank и e-Postbank, създавайки интуитивна и сигурна екосистема за управление на личните финанси и с това взе приза за Иновация в мобилното банкиране.

Отличието за Клиентско изживяване е за Bulstrad Ready – иновативно мобилно приложение на БУЛСТРАД, което дигитализира процеса на завеждане на щети по Каско и Имущество.

В застрохавателния сектор демонстрираха много нови инструменти, базирани на технологичния напредък. Така например Пенсионноосигурително дружество – Бъдеще АД революционизира пенсионните спестявания с първото по рода си мобилно приложение за управление на средствата от втори стълб и с това заслужи наградата за Иновация в потребителските финанси.

За Иновативен проект – инициатива беше отличен проектът „Малки великани“ на „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – национална инициатива, насърчаваща активния начин на живот и спорта сред деца от начални и основни училища. Проектът включва верига от волейболни турнири в цялата страна и иновативно онлайн предизвикателство, достигайки до над 4000 деца в над 160 населени места.

В категория Образователна инициатива за финансова грамотност призът е за #FINDEPENDENT – иновативна инициатива, посветена на повишаването на финансовата грамотност и независимост на жените в България. Проектът предоставя практични знания и умения чрез обучения, мобилно приложение и годишна конференция – From Zero to Hero Summit. Целта е да се преодолее уязвимостта на жените в сферата на личните финанси и да се насърчи активното им участие в инвестиционната среда.

Една от новите категории тази година беше Развитие на екипи в организациите. Тук първото място е за Bulgaria Insurance с устойчива екосистема за развитие на служителите, от бъдещи лидери до опитни мениджъри, чрез иновативни обучения, коучинг и 360-градусова обратна връзка. Програмите им не просто предават знания, а ги превръщат в поведение и култура на доверие и сътрудничество.

Друго отличие, връчено за първи път, е това за Лидер и вдъхновител. То беше присъдено на Макс Баклаян, Изпълнителен директор на Tavex, но за конкретна инициатива -„Пазител на стойност“ – първият музей за инвестиционно злато в България. Това е иновативен проект, който преосмисля начина, по който възприемаме парите и тяхната история. Музеят предлага интерактивно пътешествие през еволюцията на разменните средства, от древните цивилизации до съвременните банкноти, разкривайки вековната връзка между златото и стойността. Чрез редки експонати и образователни преживявания, „Пазител на стойност“ цели да повиши финансовата култура и да вдъхнови осъзнато мислене за бъдещето.

