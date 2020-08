Кой е съветският изтребител, изплашил САЩ и НАТО?

Най-бързият изтребител в света МиГ-25, който е на въоръжение в руските ВКС, е изплашил САЩ и НАТО, когато бил разработен, пише порталът We Are the Mighty.

Изданието, цитирано от РИА „Новости“, отбелязва, че военната машина, създадена в СССР преди повече от 50 години, изглежда тромава в сравнение с изтребителите от четвърто и пето поколение и няма блясъка на МиГ-29 и още по-„зловещите“ F-35, F-22 и Су-57. На фона им МиГ-25 прилича на товарен фургон, пише порталът.

Съветските разработчици са оборудвали изтребителя с два турбореактивни двигателя, които му позволяват да развива скорост от 2,8 и дори 3,2 маха, ако пилотите са готови да поемат този риск. Разработката, допълва изданието, „плаши САЩ и останалите членове на НАТО“, тъй като МиГ-25 е не само ужасно бърз и мощен, но и много маневрен – нещо, за което западните инженери могат само да мечтаят.

След като през 1976 г. обаче съветският пилот Виктор Беленко отвлича изтребителя и го кара в Япония, където го предава на чуждите власти, американците разбират, че самолетът не разполага с РЛС за прехващане и поразяване на нисколетящи цели, поради което пилотите не могат едновременно да виждат самолети на противника пред и зад себе си. Затова, пише изданието, им се налага да се спускат, за да сражават с други изтребители, при което губят предимството на високата скорост поради недостатъчната маневреност.

В заключение порталът пише, че МиГ-25 и до днес си остава най-бързият изтребител в света, а днес вече е оборудван и със забележителен арсенал.

