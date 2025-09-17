Коуч или Психолог, какво да избера?

Здравейте, аз съм Десислава Илиева, Консултант Личностно Развитие (Коуч) специализиран в междуличностните отношения мъж – жена!

В моята кариера съм помогнала

на стотици хора да запазят своите бракове и да разрешат “нерешимите” проблеми в своите връзки! Както и да открият своят подходящ партньор!

Защо реших да се захвана с коучинг?

Защото коучингът помогна лично на мен да преодолея собствените си кризи и да реша собствените си проблеми някога!

Защо да изберем Коуч, а не психолог?

И сега тук е важно да разберете следното нещо … има различни видове терапии! Методът по който аз работя е по системата Direct Change Solution чийто фокус е ориентиран към “терапия” бързо решение! Директна Промяна и Решение! Този метод се занимава с настоящия момент, какво ми се случва сега като проблем и как да го овладея и реша по най-екологичния за всички страни начин! Това съм учила и в това съм експерт!

От друга страна има психология и психотерапия – дълбинна, аналитична терапия, която разравя миналото и лекува травмите в дълбочина! Това изисква много продължителна работа с психолог, която често отнема години и многобройни посещения при психотерапевт!

DirectChangeSolution е доказал се в годините изпитан и работещ метод , който дава в 90% резултат при всеки! 10% оставяме само за хората които не желаят да открият решение въпреки че сякаш го търсят!

Този метод е много ползотворен защото открива решението тук и сега и е подходящ за много хора които искат да видят бърза промяна в живота и ситуациите!

И като човек с голям опит във връзките и взаимоотношенията да кажа … независимо кой метод ще изберете за да решите проблемите си във връзката помнете едно … Само 50% от връзката е отговорност на единият човек. Но във връзката сме двама! Ако другият човек не желае тази промяна … резултат с никой метод няма да има !

Очаквам ви !

Десислава Илиева – Консултант Личностно Развитие

