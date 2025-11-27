Консултативният съвет на Шарджа и Московската градска дума засилват сътрудничеството и съвместната координация

Консултативният съвет на Шарджа (SCC), начело с д-р Абдула Белхайф Ал Нуаими, председател на Съвета, посети Московската градска дума, парламента на града, като част от официално посещение, целящо засилване на парламентарното сътрудничество между двете страни.

Делегацията включваше членовете на Съвета инженер Джамила Ал Фанди Ал Шамси, Рашид Абдула Бин Хувайден, Амер Мохамед Ал Заруни и Мохамед Али Ал Маннай, придружавани от д-р Ислям Ал Шиви, медиен експерт на Съвета от Генералния секретариат.

Делегацията беше посрещната от председателя на Държавната дума Алексей Шапошников, неговия заместник Степан Орлов и председателите на комисиите на Думата, които изразиха своето дълбоко задоволство от тази визита, която олицетворява силата на отношенията между ОАЕ и Русия.

Програмата започна с обиколка на историческата Дума, където делегацията разгледа изложба от редки документи и картини, разказващи историята на местното управление в Москва през последните два века, което им даде възможност да се запознаят с богатото парламентарно наследство на руската столица.

След това се състоя основната среща, по време на която председателят на Думата направи преглед на организационната структура на Московския градски съвет (Дума), като подчерта, че той се състои от 45 депутати, избрани за мандат от пет години, и работи чрез 15 специализирани комисии, които обхващат всички аспекти на живота.

По време на презентацията той подчерта пионерската роля на Думата в приемането на технологии, като отбеляза, че тя е първият парламент в света, който през май 2020 г. премина изцяло към дистанционна работа, като същевременно запази законодателния контрол.

Той засегна и ангажимента на Русия да изгражда стратегически отношения с Обединените арабски емирства в продължение на повече от петдесет години в различни области, включително подписването на споразумения и установяването на висококачествено партньорство. Това стабилно партньорство е резултат от визията на мъдрото ръководство в двете страни, което последователно е давало приоритет на укрепването на икономическото, инвестиционното и културното сътрудничество. Двустранните отношения отбелязаха значителен растеж, отваряйки нови хоризонти за сътрудничество в областта на съвременната енергетика, модерните технологии и устойчивостта, което превърна ОАЕ в ключов търговски партньор на Русия.

От своя страна д-р Абдула Белхайф Ал Нуаими предаде поздрави от Негово Височество шейх д-р Султан бин Мохамед Ал Касими, член на Върховния съвет и управител на Шарджа, към ръководството и народа на Русия, като подчерта желанието на SCC да засили сътрудничеството с партньора си в Москва.

Ал Нуаими обясни, че сходството в парламентарните функции на двата съвета предоставя плодородна почва за изграждане на стратегически партньорства, като предложи създаването на съвместни работни групи, които да се фокусират върху развитието на културни и интелектуални аспекти, в допълнение към разрешаването на наболели проблеми като устойчивостта и климатичните промени, където двете страни могат да се възползват от допълващите се климатични условия.

По време на конструктивната среща бяха обсъдени начини за укрепване на сътрудничеството във всички парламентарни области, с акцент върху обмена на законодателен опит, който служи на бъдещите цели за развитие на двете страни.

Плодотворната визита приключи с обмен на възпоменателни щитове, символизиращи дълбоко вкорененото приятелство и стремежа към обещаващо бъдеще на сътрудничество, в жест, отразяващ историческата дълбочина на отношенията между ОАЕ и Русия и общото желание за укрепване на връзките между Шарджа и Москва към по-широки хоризонти.

източник: www.wam.ae

