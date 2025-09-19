Конференция по повод 100-годишнината на руската публична дипломация и 50-годишнината на Руския културно-информационен център

В Руския дом в София се проведе конференция, посветена на 100-годишнината на руската публична дипломация и 50-годишнината на Руския културно-информационен център.

Представители на Руските домове от няколко европейски страни, активисти от български неправителствени организации и журналисти обсъдиха историята на публичната дипломация, нейното актуално състояние и областите за растеж. Към участниците с приветствено слово се обърна Посланикът на Русия в България Е.В.Митрофанова.

„Тази година се навършват 100 години от създаването на организацията, която се е развила от Всесъюзното дружество за културни връзки с чужди страни (ВОКС) през Съюза на съветските дружества за приятелство и културни връзки с чужди страни (ССОД), Руската агенция за международно сътрудничество и развитие (РАМСиР), Руския център за международно научно и културно сътрудничество към Министерството на външните работи на Русия (Росзарубежцентр) до Федералната агенция за Общността на независимите държави, сънародниците, живеещи в чужбина, и международното хуманитарно сътрудничество, създадена през есента на 2008 г. с Указ на Президента на Русия. В основата на организацията стояха видни държавници и общественици: народният комисар на образованието А.В.Луначарски, първият председател на ВОКС О.Д.Каменева, дейци на културата и изкуството В.В.Маяковски, С. С. Прокофиев, М.А.Шолохов, Д.Д.Шостакович, „С.М.Айзенщайн, И.Г.Еренбург, учените С.И.Вавилов, А.И.Опарин, Н.Н.Семенов и много други“, отбеляза Посланикът.

„В продължение на векове Русия е поддържала и продължава да поддържа открит диалог със света на езика на културата, образованието и науката. Език, който няма място за ултиматуми или натиск. Това е език на уважение, партньорство и ангажимент за общо развитие. България заема специално, наистина братско място в тази история“, подчерта Т.М.Дудаев, ръководител на Руския дом.

На конференцията бяха представени доклади за ролята на публичната дипломация в съветско-българските и руско-българските отношения, отделни области на хуманитарното сътрудничество, нови практики и начини за преодоляване на предизвикателствата.

Участниците в срещата се съгласиха, че ролята на публичната дипломация в Европа сега е по-важна от всякога. Именно тя ни позволява да поддържаме връзки между хората при липса на политически контакти и помага за поддържане на взаимно разбирателство между народите на нашите страни.

