Концерт в София на тенора Виторио Григòло и сопраното Соня Йончева

Събитие в чест на италиано-българския артистичен дует в италианската резиденция

Благодарение на сътрудничеството между Посолството на Италия в България, Италианския културен институт в София и продуцентската компания ЕС УАЙ 11, на 28 август известният тенор Виторио Григоло изнесе концерт в рамките на „Гала в София“ 2025, който бе реализиран с подкрепата на Община София. Музикалният съпровод бе поверен на Софийската филхармония под диригентството на майстор Найден Тодоров. Това бе първото излизане на Григоло пред българската публика, която го посрещна много топло.

След изявите си в Арена ди Верона, Метрополитън опера в Ню Йорк и Бунка Кайкан в Токио, италианският тенор Виторио Григоло и българското сопрано Соня Йончева показаха, че се допълват съвършено на сцената, която в този случай се намираше на централния площад „Александър Невски“ в София. Двамата изпълниха любовни дуети, оперни арии (Верди, Пучини) и други любими на няколко поколения песни от популярната музика (с произведения на Нино Рота, Масимо Раниери и Лучо Дала).

Виторио Григоло е един от най-важните тенори на оперната сцена, с кариера, изпълнена с незабравими артистични изяви: на едва 13 години той изпълнява ролята на пастирчето в „Тоска” в Римския оперен театър заедно с великия Лучано Павароти, който става негов ментор. На 23 години става най-младият тенор, открил сезона в Ла Скала в Милано под диригентството на маестро Рикардо Мути. През 2010 г. дебютира в чужбина в „Бохеми”, превръщайки се в новата звезда на Метрополитън опера. Има множество рецитали и концерти, сред които концерт в Париж под Айфеловата кула пред 800 000 души заедно със Соня Йончева. Участва в неконвенционални проекти, за да привлече младата публика: изпълнява ролята на Алфредо Жермон в „Травиата“ в Централната гара в Цюрих и ролята на Неморино в „Еликсирът на любовта“ на летището в Милано. През септември 2025 г. Григоло ще пее в Арена ди Верона заедно с други велики тенори като Пласидо Доминго и Хосе Карерас, за да отбележи 90-годишнината от рождението на Лучано Павароти.

Соня Йончева е родена в Пловдив. Започва да пее на 6-годишна възраст и завършва пиано и пеене в родния си град. След това получава магистърска степен по класическо пеене в Консерваторията в Женева, където учи при Даниел Борст, а Уилям Кристи открива таланта ѝ за бароковата музика. Като студентка е член на хора на Операта в Женева. През 2010 г. печели първа награда и наградата CultureArte на конкурса „Опералия“. Талантът й е покорил най-големите оперни сцени: Метрополитън, Ла Скала в Милано, Ковънт Гардън, Арена ди Верона и други. Сред най-значимите й роли са Попея, Виолета, Мими, Дездемона, Манон Леско, Тоска, Медея, Норма. Репертоарът й включва Моцарт, Верди, Пучини, Белини, Чайковски. Призната за един от най-вълнуващите гласове на своето поколение, тя има силно сценично присъствие.

Преди концерта тенорът Григоло и сопраното Йончева бяха почетни гости на ексклузивен прием, организиран от посланика на Италия в София Н.Пр. Марчело Апичела в прекрасната обстановка на историческата резиденция на италианския посланик в София.

По-долу е пълната програма на концерта:

„Силата на съдбата”: Увертюра от Джузепе Верди;

Ария за сопран (Йончева) Pace, pace, mio Dio от същата опера;

Ария за тенор (Григоло) La donna è mobile из операта „Риголето” от Верди;

Компилация от дуети за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Parigi, o cara и Brindisi из операта „Травиата” от Верди;

Интермецо за оркестър из операта „Манон Леско” от Джакомо Пучини;

Ария за тенор (Григоло) E lucevan le stelle из операта „Тоска” от Пучини;

Ария за сопрано (Йончева) Vissi d’arte от същата опера;

Дует за сопран и тенор (Йончева и Григоло) Mario! Mario! Mario! от същата опера;

Изпълнение за оркестър на Parla più piano из филма „Кръстникът” по музика на Нино Рота;

Песен за тенор (Григоло) Perdere l’amore от Масимо Раниери;

Песен за сопран (Йончева) Paroles, paroles от Джани Ферио;

Дует за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Nella Fantasia из филма „Мисията” по музика от Енио Мориконе;

Песен за тенор (Григоло) Caruso от Лучо Дала;

Песен за сопрано (Йончева) Your love из филма „Имало едно време на Запад” по музика на Дулче Понтес и Енио Мориконе;

Дует за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Quando, quando, quando от Тони Ренис;

(бисове)

Песен за тенор (Григоло) The shadow of your smile, посветена на Франк Синатра;

Песен за сопран (Йончева) La vie en rose, посветена на Едит Пиаф;

Дует за тенор и сопран (Григоло и Йончева) O sole mio.

Facebook

Twitter



Shares