С благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил в зала „Марин Дринов“ на БАН се състоя концерт на Смесения хор на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ по повод 150-годишнината от рождението на Добри Христов.

В началото на събитието зам. председателят на БАН проф. Емауел Мутафов каза в своето слово: „Нашата публика свързва името на Добри Христов с прочути хорови песни, като Ръченица, Дафино вино. Просветлени духовни творби, като Херувимска песен и Тебе поем, солови и вокални композиции, като Сивляна и Хайдушка песен, които заедно с редица детски и училищни песни са част от устойчивия репертоарен фонд на българската култура и образование. Значима е и неговата роля на обществен деец“. Проф. Мутафов изтъкна, че Добри Христов е задълбочен изследовател на българската народна музика и водещ автор на учебници, професор в Музикалната академия, както и дописен член на БАН.

По време на концерта бяха изпълнени произведения на Добри Христов и на Ангел Попконстантинов, сред които „Иже Херувими“, „Тебе поем“, „Во царствии Твоем“, „Евлогитарий“ и др. По-рано през деня се проведе и научната конференция „Добри Христов и неговото време“ (9.00 – 17.00 в Зала 1 на ИИИзк), на която бяха представени най-новите изследвания за основополагащото му дело като композитор, музиколог и музикален деец. С доклади участваха музиколози от ИИИзк – БАН, ИЕФЕМ – БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и др.

Текст, снимки и видео: Ангел Карадаков

