Комитетът на ТПП РФ по образование и социална политика проведе предконгресни дискусии по въпросите на развитието на предприемаческата дейност

На 17 октомври се проведе заседание на Комитета на ТПП РФ по образование и социална политика във формат ВКС за обсъждане на ключови проблеми на развитието на бизнеса в сферата на образованието и социалната политика.

Заседанието беше проведено от заместник-председателя на Комитета, проректора на Плехановския университет Светлана Нечаева.

В началото на заседанието Светлана Нечаева подчерта актуалността на въпросите, включени в дневния ред.

„Дневният ред на днешното заседание, подготвен от Комитета, обективно отразява актуалните и остри предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в сферата на образованието и социалната политика. Актуалността на тези теми се потвърждава не само от вътрешните нужди на предприемачите, но и от националната програма за развитие на социалната сфера, обусловена от демографските предизвикателства и промените в социалната структура на обществото. От тяхното навременно и компетентно решение зависи не само динамиката на развитието на бизнеса, но и качеството на живот на милиони граждани“, отбеляза тя.

В изказването си началникът на Управлението за цифрова трансформация на РЕУ им. Г.В. Плеханов Михаил Начевски акцентира върху необходимостта от определяне на реда на предприемаческата дейност на образователните организации, включително създаването на дъщерни предприемачески структури с обща правоспособност.

Анна Палагина, заместник-председател на Комитета, ректор на АНО ДПО МИМОП, постави за обсъждане от членовете на Комитета проблемите на онлайн образованието и представи предложения за тяхното разрешаване. Говорителят подчерта, че проблематиката на онлайн образованието и неговите перспективи в Руската федерация се разглеждат от членовете на Комитета систематично и задълбочено, включително в рамките на работата на Работната група за внесени промени в действащото законодателство, създадена с участието на широк кръг експерти и представители на бизнеса на базата на Комитета.

