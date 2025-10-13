Ако някой ми беше казал, колко зле живее българската жена и ми беше преразказал историите, които аз чувам ежедневно на консултации с моите клиентки, нямаше да му повярвам !

Имам чувството, че живеем в някаква мюсюлманска държава обаче от онези, където жената трепери, никой не я зачита и нейната функция е да ражда, чисти, готви и пере!

Тук при нас разликата е, че отново жената не е уважавана, но и трябва да работи след като роди защото иначе е материалистка, използвачка и натоварва мъжа си!

Колко много семейства се развалят защото жената иска да остане у дома до 4-5 годишнината на едно от децата поне защото понякога имаме и две деца, и второто се доодглежда ей така почти ако оцелее от лелки, баби, съседки и някой дето може да го наглежда по веригата! Не дай Боже жената да се забави с връщането на работа и се появява свекървата, която казва “ твоята жена те използва, ти сине опъваш горкичкия сам каиша!” И сина накрая оставя жената и избира майката! И това постоянно чувам! Защото жената ако не работи в България и я “гледа” мъжа , не може да си позволи и дезодорант Нивеа защото “за какво ти е това само нещо искаш!?”

Аз понякога колкото и да се абстрахирам от споделените с мен истории изпадам в меланхолия!

Тук сме като някаква държава, в която жената е мачкана и недай боже да не е богата самата тя ще и излезне през носа, и брака, и семейството, и децата !

Тъжна история! Под игото … някак така живеят много жени!

И после си казвам абе къде са тези материалистки и златотърсачки и дай Боже да са повече! Дай Боже ама надали! То няма нито злато, нито материал, нито пари! Затова и все повече мои клиентки са замразили яйцеклетки, взимат донори , провят деца по каталози. Ама тези дето имат пари …

Другите взимат Гошо, да ги мачка ама нали поне ще имат подслон и малко храна, малко, че дори и на това колко ядат им се прави забележка, докато не започнат да носят пари в бюджета, с които пак мъжа ще разполага!

Много тъжен живот живее българската жена!

Само ако знаехте …

Някой ден ще напиша книга с реални истории …

Ще е трагична …

С обич – Десислава Илиева !

