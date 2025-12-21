Колко струват тортите в Казахстан

Тортите в Казахстан значително поскъпнаха, а разликата между регионите стана още по-осезаема.

В навечерието на празниците проверихме колко струват днес тортите в магазините и сладкарниците, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

Тортата остава един от най-търсените десерти – купуват я не само за рождени дни, но и за семейни тържества и празници. За сравнение на цените в различни региони взехме готови класически бисквити с кремово пълнеж и базово оформление от рафтовете на магазините и сладкарниците.

В Астана цените започват от 4000 тенге за прости магазинни варианти и достигат до 18 000 тенге за авторски торти с декорация.

В Алмати диапазонът е малко по-тесен: от 6500 до 12 000 тенге, като индивидуалните поръчки традиционно са по-скъпи.

Най-високите цени са регистрирани в Атирау — от 6000 до 30 000 тенге, особено за сложни дизайнерски торти. В Уралск разбросът също е значителен: от 6000 до 27 000 тенге. В Актау и Актобе килограм торта ще струва средно от 6500-7500 до 12 000-15 000 тенге.

В северните и източните региони цените остават по-умерени. Така, в Петропавловск тортата може да се намери от 3000 до 14 000 тенге, в Кокшетау — от 3000 до 10 000 тенге, в Костанай — от 3500 до 7000 тенге. Подобни цени има в Павлодар, Семея и Уст-Каменогорск, където тортата струва между 3000 и 10 000 тенге.

В Караганда цените започват от 3500 и достигат до 12 000 тенге, в Жезказган – от 4000 до 15 000 тенге. В южната част на страната най-достъпният град остава Тараз – от 2000 до 7000 тенге за килограм. В Шимкенте, Талдыкоргане и Туркестане диапазонът е по-широк — от 3500-4300 до 14 000-15 000 тенге.

Отдельно се отличава Кызылорда, където цената на тортите започва веднага от 8000 тенге и може да достигне до 14 000 тенге.

Като цяло в страната минималните цени все още се предлагат от супермаркети и малки пекарни, докато авторските торти с индивидуален дизайн и сложни пълнежи могат да струват многократно по-скъпо — особено в големите градове и нефтените региони.

автор: Айзада Агильбаева

източник: www.inform.kz

