Коледен базар в подкрепа на фондация “Очи на четири лапи”

Редактор

Коледният базар в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ ни събра с широки усмивки и нетърпение заради поредните вкусни творения на нашите ученици.

Празничната атмосфера беше изпълнена с усмивки, споделяне и истински коледен дух.

💛 Събраните средства възлизат на 2 460 лв., които ще бъдат дарени на фондация „Очи на четири лапи“ – организацията, стояща зад единственото в България училище за кучета водачи за незрящи.

Гордеем се с учениците си – с тяхната доброта, съпричастност и осъзнат избор на кауза, която променя човешки животи.

✨ Когато празнуваме заедно и избираме да помагаме, Коледа става още по-смислена

