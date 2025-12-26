Кох Рийч Бот – Скритият остров, който всеки трябва да посети веднъж в живота си

Развитието на Кох Рийч Бот (Принцов остров) в община Реам, област Прей Ноб, провинция Преа Сианук, има за цел да приветства местни и международни туристи, като същевременно допринася както за местната, така и за националната икономика.

Кох Рийч Бот е част от Национален парк Реам. Отнема около 1 час от плажа Реам и 2 часа от кръговото на Златните лъвове. Атракциите на Кох Рийч Бот за туристите са наблюдение на залеза, разходка с моторна лодка и плуване. След като преминете моста, ще видите стълба, по която можете да стигнете до върха на планината. Това е най-красивата гледка към острова. Кох Рийч Бот е скритият остров, който всеки трябва да посети веднъж в живота си. Изисква по-малко бюджет, но се връща с удовлетворение и забавление.

