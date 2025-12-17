Когато картите се превръщат в оръжия: защо претенциите на Тайланд за границите в мащаб 1:50 000 нямат международно правно действие

В Югоизточна Азия границите не са просто линии на картите.

Те са наследство от колониалното управление, постколониалното държавно строителство и крехкото обещание, че отношенията между съседите ще се регулират от закона, а не от сила. Никъде това не е по-очевидно от границата между Камбоджа и Тайланд, където продължаващото разчитане на Тайланд на едностранни карти в мащаб 1:50 000 заплашва не само двустранните отношения, но и целостта на самата международна правна система.

Насилието, което започна през май 2025 г., беше инициирано от Тайланд, а не беше резултат от взаимни сблъсъци по границата. Камбоджанските сили не отговориха с военни действия. Последва продължителна ескалация от страна на Тайланд, която се разшири от май до декември 2025 г., подтикната от опитите му да наложи едностранни териториални претенции. В основата на тази криза лежи един прост, но важен въпрос: кои карти имат правна сила?

Отговорът, установен с договор, потвърден с международно съдебно решение и подкрепен от държавната практика, е недвусмислен. Сухоземната граница между Камбоджа и Тайланд се основава на карти в мащаб 1:200 000, изготвени в съответствие с френско-сиамските договори от 1904 и 1907 г., а не на по-късните едностранни карти на Тайланд в мащаб 1:50 000.

Какво всъщност казва законът

Френско-сиамският договор от 13 февруари 1904 г. описва границата в общи географски термини, включително позоваване на планинската верига Дангрек и принципа на водораздела. Договорът обаче не определя точната гранична линия. Тази задача е изрично делегирана, съгласно член 3, на смесена френско-сиамска комисия, натоварена с определянето на границата.

Тази разлика се оказа решаваща в историческото решение на Международния съд (ICJ) от 1962 г. по делото за храма Преа Вихеар. Съдът постанови, че макар договорът да се позовава в общи линии на водораздела, правно действащата граница е линията, резултат от процеса на определяне на границите, проведен от смесената комисия. С други думи, след като делимитацията е била извършена и приета от страните, тази линия е валидна „за всички правни цели“, освен ако не бъде доказано, че е невалидна.

Това не се случи.

Картите в мащаб 1:200 000, известни в делото „Преа Вихеар“ като картата от приложение I, показаха, че храмът се намира на територията на Камбоджа и определиха договорената граница по протежение на по-широката граница между Камбоджа и Тайланд. Тайланд прие тези карти в началото на 20-ти век, включително чрез официални потвърждения от висши лидери. Международният съд по-късно потвърди, че Тайланд е правно обвързан с тази договорена граница и не може да я променя по-късно чрез преинтерпретиране на географията.

Струва си да се повтори този момент: международните граници не се определят от една страна, която пречертава картите или преинтерпретира ландшафта години по-късно. Те се определят чрез споразумение и по закон, а не чрез по-нови или по-подробни карти, изготвени едностранно.

Проблемът с картите на Тайланд в мащаб 1:50 000

Международното право не отхвърля картите заради техния мащаб. Карта в мащаб 1:50 000 може да има международно правно действие само ако е съвместно договорена или включена в процес на определяне на границите, основан на договор. Самите власти на Тайланд са признали, че картите в мащаб 1:50 000 са само за вътрешна употреба и нямат международно правно действие. Следователно правният проблем не е в детайлността или технологията на картата, а в липсата на съгласие от страна на Камбоджа. Без споразумение едностранните карти не могат да променят или преинтерпретират установена международна граница.

Използването от Тайланд на карти в мащаб 1:50 000, най-вече сериите L7017 и по-късно L7018, не издържа този правен тест, защото е едностранно. Тези карти никога не са били съгласувани с Камбоджа. Те не са резултат от съвместен процес на делимитация. И не са включени в никакъв двустранен договор за установяване на границата.

Още по-тревожно е многообразието на тези едностранни карти. С течение на времето Тайланд премина от серия L7017 към серия L7018, като се позовава на различни версии в зависимост от конкретния спор. Само тази несъответствие подкопава тяхната достоверност. Международното право не позволява на една държава да избира картата, която най-добре отговаря на нейните непосредствени политически или военни цели.

Камбоджа, от друга страна, е запазила последователна правна позиция. Картите, изготвени след френско-сиамските договори от 1904 и 1907 г., са на мащаб 1:200 000 и обхващат седем сектора (седем листа). През 1964 г. тогавашният държавен глава на Камбоджа, Самдек Преа Нородом Сианук, официално депозира тези карти в Организацията на обединените нации, засилвайки тяхната международна значимост. Камбоджа се е позовала на същите тези карти в производството пред Международния съд, включително в искането си от 2011 г. за тълкуване на решението от 1962 г.

Това не е картографска носталгия. Това е правна приемственост.

Дори цифрите разказват историята

Опасността от даване на предимство на едностранни карти в мащаб 1:50 000 не е теоретична. Тя има конкретни последствия, дори в нещо толкова основно като изчисляването на националната територия.

Площта на Камбоджа се посочва широко като 181 035 квадратни километра, цифра, запомнена от поколения камбоджанци. Но съвременните изчисления, използващи географски информационни системи (ГИС), разкриват как мащабът на картата влияе на резултатите. Когато Националната служба по граничните въпроси на Камбоджа проведе компютъризирано изчисление въз основа на американски карти в мащаб 1:50 000, тя получи цифра от 181 606 квадратни километра. По-късно тази цифра беше коригирана с помощта на ArcGIS, което доведе до два различни резултата: 181 436 квадратни километра въз основа на картите от договора в мащаб 1:200 000 и 181 312 квадратни километра въз основа на картите на DMA в мащаб 1:50 000. Тези цифри не включват крайбрежните острови на Камбоджа.

Тази разлика не е незначителна. Тя показва как използването на различни карти може тихо, но значително да промени разбирането за територията. Осъзнавайки това, камбоджанското правителство реши да продължи да използва добре познатата цифра от 181 035 квадратни километра засега, докато не приключи демаркацията на границата с Тайланд. Това беше предпазлив политически избор, а не признак за правни съмнения. Това отразява умишлено усилие да се избегнат едностранни претенции и да се запази стабилността, а не някаква несигурност относно правната позиция на Камбоджа.

Защо това е важно извън Камбоджа и Тайланд

Настояването на Тайланд за едностранни карти не е просто двустранно дразнение. То поставя под въпрос една фундаментална норма на международните отношения: че границите се управляват от закона, а не от сила или едностранни претенции.

Ако държавите бяха свободни да пречертават границите, използвайки все по-подробни карти, изготвени от самите тях, нито една граница в постколониалния свят не би била сигурна. Съдебната практика на МС, било то в Преах Вихеар или другаде, съществува именно за да предотврати такава нестабилност. Тя потвърждава, че взаимното съгласие, установените процеси и добросъвестното приемане са по-важни от картографската прецизност, отделена от закона.

Решението на Камбоджа да се върне в Международния съд след инцидента от май 2025 г. отразява това разбиране: насилието беше инициирано само от Тайланд, а Камбоджа избра правна реакция, а не военна. След като по време на сблъсъците през 2008–2011 г. научи, че двустранните преговори и регионалните механизми имат ограничени възможности, Пном Пен избра път, съобразен с международния ред, основан на правила. Това е път, който отхвърля силата, отхвърля едностранчивостта и настоява споровете да се разрешават там, където преобладава правото, а не оръжията.

Все още има избор

Тайланд все още има избор. Може да продължи да разчита на едностранни карти в мащаб 1:50 000, които нямат правно значение и задълбочават недоверието, или може да се върне към правната рамка, която някога е приел: картите в мащаб 1:200 000, основани на договора, споразумението от 2000 г. за демаркация на границите и авторитета на международните съдилища.

Картите имат за цел да изясняват реалността, а не да я изопачават. Когато се използват за утвърждаване на едностранна власт, вместо да отразяват взаимно съгласие, те престават да бъдат инструменти за мир. Отхвърляйки картите на Тайланд в мащаб 1:50 000, Камбоджа не отхвърля диалога, а иска диалогът да се основава на закона.

В регион, където историята твърде често е облагодетелствала силните пред справедливите, това настояване заслужава внимание и уважение.

Редакционна статия – екипът на Lex Opinion

