Китайските предприемачи по целия свят приветстват висококачествения път на развитие на Китай

Бизнес лидерите на 18-ата Световна конвенция на китайските предприемачи (WCEC) в специалния административен район Макао на Китай изразиха силна увереност във висококачествените перспективи за развитие на Китай по време на ексклузивни интервюта с China Media Group (CMG).

Домакин на 18-ата WCEC, която беше открита в понеделник, беше Търговската камара на Макао и привлече над 4000 участници, включително висши политически съветници, държавни служители и представители на китайски предприемачи и учени от повече от 50 държави и региони.

По време на конвенцията участниците се включиха в различни тематични форуми, фокусирани върху развитието на района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао, иновациите в традиционната китайска медицина, културния туризъм и икономиките на изложенията, съвременните финанси и растежа на младите китайски предприемачи, проучвайки бъдещи пътища за сътрудничество.

Тъй като 2025 г. бележи последната година от 14-ия петгодишен план на Китай (2021-2025 г.), китайските бизнес лидери и световните предприемачи изразиха силна подкрепа за посоката на развитие на Китай и с нетърпение очакват още по-големи постижения в рамките на предстоящия 15-и петгодишен план, който в момента се обсъжда.

„Китайските предприемачи са много важни и играят жизненоважна роля, служейки като мост и връзка между родината и различните региони по света. Следователно Световната конвенция на китайските предприемачи е от голямо значение. Вярвам, че 15-ият петгодишен план е отличен и изключително важен“, каза Дън Лонг, председател на Американо-китайската търговска камара.

„На Световната конвенция на китайските предприемачи днес чух широко разпространени разговори, че инвестирането в Китай е инвестиране в бъдещето. Вярвам, че след Четвъртия пленум на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай, 15-ият петгодишен план представлява посока, широко призната и подкрепена от всички“, каза Чой Кун-шум, председател на Китайската генерална търговска камара на Хонконг.

Старши председателят на тайландската група Charoen Pokphand, Данин Чеараванон, заяви: „Производството в Китай се е насочило към висококачествено развитие и напредва към изкуствен интелект. Следователно бъдещият напредък на Китай несъмнено ще се ускори. Оптимист съм относно перспективите за високотехнологичното развитие на Китай.“

Видео с български субтитри: https://youtu.be/PX47mw2_7Xo

Източник: AMSP.link

