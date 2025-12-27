събота, декември 27, 2025
Китайските компании на централно подчинение отчетоха 9,5 трлн. юана добавена стойност през първите 11 месеца

На 22 и 23 декември в Пекин се проведе среща на ръководители на компаниите на централно подчинение.

На нея бе съобщено, че през 2025 г. дейността на тези големи компании бележи устойчив напредък, като от януари до ноември комбинираната им добавена стойност е била 9,5 трилиона юана, с ръст на 1,4% спрямо същия период на миналата година.

През първите 11 месеца, инвестициите в дълготрайни активи (с изключение на недвижими имоти) на централно управляваните предприятия са достигнали 3,3 трилиона юана или ръст от 0,7% на годишна база. Разходите за научноизследователска и развойна дейност за същия период възлизат на 890,16 милиарда юана, като интензивността на научноизследователската и развойна дейност е 2,62%.

