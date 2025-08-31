Китайският вицепремиер се срещна с генералния секретар на АСЕАН

Китайският вицепремиер Джан Гуоцин се срещна в неделя в Пекин с Као Ким Хурн, генерален секретар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Джан, който е и член на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, заяви, че под стратегическото ръководство на президента Си Дзинпин и лидерите на страните от АСЕАН, всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и АСЕАН продължава да се задълбочава.

Китай е готов да работи с АСЕАН за прилагане на важния консенсус, постигнат от лидерите, и за изграждане на по-тясна общност между Китай и АСЕАН със споделено бъдеще. Китай развива нови качествени производителни сили и напредва в новата индустриализация в съответствие с местните условия и е готов да засили взаимноизгодното сътрудничество с АСЕАН.

Као Ким Хурн даде висока оценка на отношенията между АСЕАН и Китай и изрази надежда за засилване на сътрудничеството с Китай в области като цифровата икономика и изкуствения интелект.

Као Ким Хурн пристигна в Китай, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) през 2025 г., проведена в пристанищния град Тиендзин.

Източник: CCTVPlus

