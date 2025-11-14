Китайският вицепремиер призовава за засилено икономическо и търговско сътрудничество с Испания

Китайският вицепремиер Джан Гуоцин и крал Фелипе VI от Испания присъстваха на третото заседание на Китайско-испанския бизнес консултативен съвет в Пекин в четвъртък.

Джан, който е и член на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, отбеляза, че тази година се навършват 20 години от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Испания.

Той каза, че под стратегическото ръководство на двамата си държавни глави, Китай и Испания трябва да разширят хоризонта си за взаимноизгодно сътрудничество, да осигурят справедлива и отворена бизнес среда, да използват потенциала си за сътрудничество в областта на научно-технологичните иновации и да издигнат двустранното икономическо и търговско сътрудничество на нови висоти.

Крал Фелипе VI заяви, че Испания е готова да поддържа тесен обмен и да продължи да задълбочава прагматичното сътрудничество с Китай в различни области, добавяйки, че страната приветства повече китайски предприятия да инвестират и да стартират бизнес в Испания, за да работят за постигане на повече резултати от двустранното сътрудничество.

На срещата, организирана съвместно от Китай и Испания, присъстваха над 30 представители на китайски и испански предприятия, асоциации и търговски камари, както и други организации.

Видео: https://youtu.be/Ym-9CHQQn6U

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares