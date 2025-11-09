Китайският самолет за ранно предупреждение KJ-600, специално проектиран за самолетоносачи

Китайският самолет за ранно предупреждение KJ-600 е със специални конструкции, които му позволяват да излита и каца на нововъведения в експлоатация трети и най-модерен самолетоносач в страната – Фудзиен, съобщиха експерти.

Като въздушен команден пункт, KJ-600 е основно отговорен за откриване, възприемане, синтезиране и разпространение на ситуационна информация за групата самолетоносачи. Междувременно, той може да изпълнява и небойни мисии, като например морско търсене и командване и контрол на въздушното пространство.

„За да отговаря на изискванията за бойна операция, самолетът се отличава с отличителен дизайн. Първо, той трябва да може да излита и каца на самолетоносач. В сравнение с конвенционалните наземни транспортни самолети, той има много по-здрава конструкция, изградена да издържа на катапултиране, арестувано кацане и значителни сили на претоварване върху палубата. Друг забележителен аспект на външния му вид са вертикалните стабилизатори. Докато традиционните самолети обикновено имат един или два вертикални стабилизатора, KJ-600 е оборудван с четири, което осигурява подобрена възможност за управление на опашката. В резултат на това опашните повърхности са проектирани да бъдат по-големи“, каза Ген Яншен, директор на Института за изследвания и проектиране на самолети в Сиан към Китайската корпорация за авиационна индустрия (AVIC).

Друга отличителна черта на външния вид на KJ-600 са сгъваемите му крила.

В Института за изследвания и проектиране на самолети AVIC в Сиан има изпитателен стенд, специално за сгъваемите крила. Инженерите са провели хиляди експерименти, за да разработят такъв тип надеждни крила.

„По време на симулирания процес на отключване, когато преминава порив на вятъра, крилата би трябвало да могат да се разтягат. Междувременно добавихме още едно натоварване от вятър. Така че, когато са под значителни натоварвания от вятър, крилата все още могат да бъдат заключени“, каза Гуо Сян, заместник-главен инженер на Института за изследвания и проектиране на самолети AVIC Xi’an.

Традиционните витлови самолети обикновено разчитат на механични системи за управление. Въпреки че двигателите са разположени симетрично, идентичната им посока на въртене по време на полет причинява асиметричен въздушен поток през лявото и дясното крило. За да се справи с този проблем, KJ-600 използва технология fly-by-wire, която позволява на законите за управление на полета да се адаптират прецизно към различните условия на полет.

„Законите за управление на полета на KJ-600 са преминали през 11 кръга на оценка от пилоти с оптимизации във всеки цикъл. За разлика от традиционните механично управлявани самолети, които изискват ръчна компенсация по време на полет, приемането на технология fly-by-wire позволява на системата за управление автоматично да коригира тези отклонения в рамките на законите за управление на полета. Следователно пилотите могат да усетят, че самолетът е по-лесен за управление и качеството на полета е много добро“, каза Генг.

Видео: https://youtu.be/efQ4v65trwE

Източник: CCTVPlus

