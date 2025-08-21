Китайският премиер призовава за научно-технологична и политическа подкрепа за стимулиране на биомедицинската индустрия

Китайският премиер Ли Цян призова в сряда за висококачествено научно-технологично овластяване и политическа подкрепа, за да се повиши качеството и да се насърчи модернизацията на китайската биомедицинска индустрия.

Ли, който е и член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП), направи тези забележки по време на обиколка за установяване на фактите и проучване в китайската столица Пекин.

По време на посещението си в лабораторията Чанпин, Ли призова за усилия за фокусиране върху глобални авангардни и ключови области, за постигане на по-нататъшни големи оригинални резултати и за насърчаване на повече висококвалифицирани таланти в областта на науките за живота, като по този начин се засилва основата за развитието на китайската биомедицинска индустрия.

По време на посещения на биотехнологично предприятие и международен иновационен център, Ли подчерта важността на насърчаването на местните компании да задълбочат международното сътрудничество и да повишат своята креативност и конкурентоспособност, както и важността на оптимизирането на модела на изграждане и експлоатация на платформи в страната.

На семинар Ли призова за усилия за насърчаване на оригиналните иновации и пробивите в основните технологии в ключови области, както и за стимулиране на развитието на индустрията чрез всеобхватно овластяване на изкуствения интелект.

Той също така настоя за по-ефективно ръководство за прилагането на висококачествени, иновативни лекарства и призова за усилия за насърчаване на модернизацията и индустриализацията на традиционната китайска медицина.

Източник: CCTVPlus

