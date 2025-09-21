Китайският премиер призовава Конгреса на САЩ да улесни двустранния обмен и сътрудничество

Китайският премиер Ли Цян се срещна в неделя в Пекин с делегация на Конгреса на САЩ, водена от Адам Смит, призовайки Конгреса на САЩ да гледа правилно на Китай и двустранните отношения, активно да улеснява обмена и сътрудничеството и да играе конструктивна роля в насърчаването на приятелството и общото развитие между Китай и САЩ.

Отбелязвайки, че Китай и Съединените щати са големи държави със значително влияние в света, Ли заяви, че стабилното, здраво и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ служи на общите интереси на двете страни и е това, което международната общност очаква.

От началото на тази година президентът Си Дзинпин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха няколко телефонни разговора и двамата се съгласиха, че Китай и Съединените щати трябва да засилят диалога и сътрудничеството, предоставяйки стратегически насоки за развитието на отношенията между Китай и САЩ на следващия етап, каза Ли.

Премиерът заяви, че Китай е готов да работи със Съединените щати на основата на взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и сътрудничество, от което всички печелят. Той изрази надежда, че Съединените щати ще работят с Китай в една посока, за да насърчават съвместно развитието на двустранните отношения по правилния път в полза на двете страни и на света като цяло.

Ли посочи, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори в стремежа си към общо развитие, да се отнасят искрено един към друг, да се овластяват взаимно и да си позволяват взаимния успех.

Китай е готов да работи със Съединените щати, за да отговори на съответните си проблеми чрез комуникация в дух на равенство, уважение и взаимна полза, каза той.

Видео:

Източник: CCTVPlus

