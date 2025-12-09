Китайският пратеник в ООН призова за защита на общата сигурност

В понеделник китайски пратеник в Организацията на обединените нации призова за усилия за практикуване на мултилатерализм и търсене на обща сигурност на брифинг в Съвета за сигурност, проведен от действащия председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Фу Цун, постоянният представител на Китай в ООН, заяви, че в момента глобалната среда за сигурност продължава да се влошава, белязана от влошаване на геополитическите конфликти, чести изблици на горещи точки, значително нарастване на едностранчивостта и протекционизма, както и взаимосвързани, усложняващи се заплахи за сигурността, както традиционни, така и нетрадиционни.

В този контекст е от решаващо значение ООН и регионалните организации, включително ОССЕ, да засилят допълнително сътрудничеството и да направят дължимия принос за поддържането на международния мир и сигурност. При настоящите обстоятелства е важно международната общност да отстоява визия за обща, всеобхватна, основана на сътрудничество и устойчива сигурност, каза Фу.

Той призова международната общност да усъвършенства управлението на глобалната сигурност и да се стреми към всеобща и обща сигурност.

„Различни форми на конфронтация и несправедливост се случват в света днес, не защото целите и принципите на Устава на ООН са станали анахронични, а поради неспособността им да бъдат защитени и приложени ефективно. Международната общност трябва да практикува истински мултилатерализъм, да спазва целите и принципите на Устава на ООН, да стои решително зад международната система, в основата на която е ООН, международния ред, подкрепен от международното право, и основните норми, регулиращи международните отношения, основани на целите и принципите на Устава, и да защитава авторитета на ООН и нейния статут на основна платформа за управление на глобалната сигурност“, каза Фу.

Диалогът и преговорите са единственият жизнеспособен път за разрешаване на кризата в Украйна, каза Фу, отбелязвайки, че Китай подкрепя всички усилия, благоприятстващи мира, и ще продължи да играе по свой начин конструктивна роля в политическото уреждане на кризата.

Фу каза, че Китай насърчава участващите страни да играят своята роля в разработването на балансирана, ефективна и трайна европейска рамка за сигурност.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares