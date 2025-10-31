Китайският пилотиран космически кораб Shenzhou-21 ще носи шест вида експериментални проби

Пилотираният космически кораб Shenzhou-21, чието изстрелване предстои в петък, ще достави шест вида проби за космически научни експерименти до китайската космическа станция, включително четири мишки.

Това е първият път, когато експериментални проби от бозайници ще бъдат изпратени до китайската космическа станция за космически научни експерименти.

Освен това, екипажът на Shenzhou-21 ще проведе изследвания на литиево-йонни батерии, за да осигури ключова теоретична подкрепа за разработването и високонадеждното приложение на литиево-йонни батерии в бъдещи космически мисии.

Общото тегло на пробите и оборудването, транспортирани от космическия кораб Shenzhou-21, е приблизително 63 килограма.

Ключовите изследвания ще се фокусират върху три изследвания в областта на науките за живота, включително проверка на ключови технологии за селекция и развъждане на космически животински породи и връзката между произхода на генетичния код и хиралността в космически среди, както и две изследвания на флуидната наука, като например структурата и динамиката на активните колоиди в среда на микрогравитация.

Освен това, тази мисия ще проведе електрохимично и оптично изследване на място на литиево-йонни батерии за космически приложения, което ще бъде внедрено в орбита от специалист по полезен товар.

Ключов компонент на тази мисия включва изследване върху четири мишки.

Като важни моделни организми бозайници в науките за живота, мишките споделят приблизително 85 процента генетично сходство с хората. Малкият им размер, краткият репродуктивен цикъл и податливостта към генетично редактиране ги правят идеални обекти за изучаване на физиологични, патологични, растежни, развойни и репродуктивни реакции в космоса.

Това изследване има значителни последици за дългосрочното оцеляване в космоса, размножаването и здравето на хората в космоса в бъдеще.

По време на мисията астронавти и наземни изследователи ще наблюдават космическото поведение на мишките чрез многоизмерно видеозаснемане.

Те ще изучават как микрогравитацията и условията в ограничено пространство влияят на поведенческите модели на мишките, като по този начин ще овладеят ключови основни технологии за развъждане и наблюдение на малки бозайници в космоса.

Това ще предостави и предварителна информация за стрес реакциите на мишките и адаптивните промени в космическата среда.

Четирите мишки, две женски и два мъжки, ще преминат през допълнителни научни изследвания, след като се върнат на Земята на борда на космическия кораб Shenzhou-20 след 5- до 7-дневен орбитален престой.

„Тази мисия изследва целия път от подготовката за изстрелване на земята до експериментите в орбита. Тя ще положи основите за установяване на капацитет за провеждане на биологични изследвания в бъдеще, процес на преминаване от „нула към едно“, каза Ли Тианда, асоцииран изследовател в Института по зоология на Китайската академия на науките.

Планирано е пилотираният космически кораб Shenzhou-21 да бъде изстрелян в петък в 23:44 ч. (пекинско време) от центъра за изстрелване на спътници Jiuquan в северозападен Китай, обяви в четвъртък Китайската агенция за пилотирано космическо пространство (CMSA).

Видео: https://youtu.be/cENSztHBCZQ

Източник: AMSP.link

