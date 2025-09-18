Китайският министър на отбраната обещава по-големи усилия за защита на световния мир на форум по въпросите на сигурността

Китайският министър на отбраната Донг Джун обеща в четвъртък по-големи усилия за опазване на световния мир на 12-ия форум в Пекин Xiangshan.

Под мотото „Защита на международния ред и насърчаване на мирното развитие“ форумът, който се провежда от сряда до петък, събира над 1800 официални представители, учени и наблюдатели от над 100 страни, региони и международни организации.

Донг откри форума с встъпително слово.

„На прага на нов исторически момент, ние се надяваме да работим с повече съмишленици и приятели за насърчаване на справедливата кауза на мира, развитието и сътрудничеството, от което всички печелят“, заяви Донг.

Той заяви, че китайската армия е готова да работи с всички страни за поддържане на сигурността с конкретни действия, засилване на взаимното доверие между армиите, засилване на многостранното сътрудничество и насърчаване на висококачествено и ефективно сътрудничество, като същевременно се подобряват съответните механизми, за да се допринесе в по-голяма степен за опазването на световния мир и изграждането на общност с общо бъдеще за човечеството.

Отбелязвайки, че тази година се навършват 80 години от победата в китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и световната антифашистка война, Донг подчерта необходимостта от поддържане на правилна гледна точка за Втората световна война, запазване на историческата справедливост и постигане на възможно най-широк консенсус.

Някои участници във форума се присъединиха към мнението на Донг, като призоваха за по-голямо представителство на развиващите се страни в днешния международен ред.

„Трябва да работим заедно, за да подобрим настоящия международен ред, така че развиващите се страни, Глобалният юг, да имат по-силен глас в тази система, за да можем да направим този ред по-представителен, по-справедлив и по-ефективен“, заяви Уу Синбо, изпълнителен декан на Института за международни изследвания на университета Фудан.

Тази година Организацията на обединените нации празнува и 80-годишнината си, което е навременен напомняне за важността на единството в условията на нарастваща глобална несигурност.

„В света има прекалено много бедни страни, прекалено много болести, а Организацията на обединените нации, например, играе решаваща роля в специализираните агенции, допринасящи за световното здравеопазване и световното икономическо развитие. Китай и САЩ трябва да си сътрудничат в изграждането на световен ред, който допринася за развитието на всички страни в света“, заяви Робърт С. Рос, сътрудник в Центъра „Фейрбанк“ за китайски изследвания към Харвардския университет.

„Дайте възможност на всички страни по света да участват в глобалното управление, бъдете готови да признаете, че страните са различни и че имат различни програми, и програмата на една страна не може и не трябва да се налага на глобално ниво“, заяви Дмитрий Стефанович, научен сътрудник в Руската академия на науките.

С организирането на този интензивен тридневен форум, обхващащ широка гама от теми – от военни технологии до контрол над въоръженията, от Близкия изток до Южнокитайско море, Китай демонстрира своята ангажираност към открит диалог по въпросите, свързани с поддържането на международния ред и насърчаването на мирното развитие.

