Китайският ледоразбивач Xuelong 2 достигна водите близо до станция Zhongshan

Китайският ледоразбивач Xuelong 2 достигна водите край станция Zhongshan и започна ледоразбивачески операции като част от 42-рата антарктическа експедиция на страната, 19-месечна мисия, насочена към напредък в големи научни изследвания и международно сътрудничество в полярни условия.

Xuelong, който завърши снабдяването си в Хобарт, Австралия, прекоси западните ветрове и плава към станцията. Очаква се да достигне водите на около 60 км от станция Zhongshan на 1 декември.

„Двата кораба превозват около 2000 тона провизии за антарктическата станция Zhongshan. През следващите две седмици, в зависимост от ледените условия, ще разтоварваме товара, използвайки както превозни средства за морски лед, така и хеликоптерни операции“, каза Вей Фухай, ръководител на 42-рата антарктическа експедиция на Китай.

Експедицията, подкрепена от Xuelong и Xuelong 2, ще проведе мултидисциплинарни научни проучвания, ще напредне в няколко големи национални изследователски проекта и ще тества вътрешно разработено оборудване в полярни условия.

42-ият екип от антарктическа експедиция на Китай отплава от Шанхай на 1 ноември за 19-месечна научна мисия, която се очаква да приключи през май 2026 г., когато и двата кораба се завърнат в Китай.

Експедицията включва над 500 членове от над 80 институции в континентален Китай, заедно с изследователи от над 10 държави и региони, като Тайланд, Чили и Португалия, както и от специалните административни райони на Китай Хонконг и Макао, в подкрепа на по-широко международно научно сътрудничество.

Видео: https://youtu.be/fT6VnrO0gIo

Източник: CCTVPlus

