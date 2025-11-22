Китайският и виетнамският военноморски флот провеждат 39-и съвместен патрул в залива Бейбу

39-ият съвместен патрул, проведен от китайските и виетнамските военноморски сили във водите на залива Бейбу, приключи в четвъртък.

Съвместният патрул продължи два дни, покривайки общо разстояние от над 330 морски мили. Както китайските, така и виетнамските военноморски сили изпратиха две леки фрегати за участие. Китайският военноморски флот се състоеше от фрегатата с управляеми ракети „Гуанъюан“ (корпус 649) и корветата тип 056A „Аба“ (корпус 630).

Военноморските кораби от двете страни се срещнаха във водите на залива Бейбу в сряда. След това флотът започна патрулиране по морската гранична линия между Китай и Виетнам в залива Бейбу. По време на съвместния патрул флотът наблюдаваше морската и въздушна сигурност в залива Бейбу.

В четвъртък военноморските кораби от двете страни проведоха съвместно учение по търсене и спасяване, симулирайки сценарий, при който по един риболовен кораб от всяка страна е в беда в залива Бейбу. Учението ефективно подобри организационното командване и способностите за реагиране при извънредни ситуации на участващите войски в сложни условия.

От подписването на Споразумението за съвместни патрули от военноморските сили на Китай и Виетнам в залива Бейбу през 2005 г., двете страни са провели 39 съвместни патрула. Патрулите са служили като стабилна платформа за комуникация, помагайки на двете страни да задълбочат сътрудничеството и да укрепят стратегическото взаимно доверие, демонстрирайки споделения ангажимент за съвместно опазване на сигурността на съответните води.

Видео: https://youtu.be/ZX1h2-LLr38

Източник: AMSP.link

