Китайски военноморски болничен кораб пристигна в Барбадос за приятелско посещение и медицинска помощ

В събота болничният кораб „Silk Road Ark“ на ВМС на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) пристигна в пристанището на Бриджтаун, Барбадос, за седемдневно приятелско посещение и хуманитарна медицинска мисия.

Това е второто посещение на болничен кораб на китайските ВМС в Барбадос, откакто болничният кораб „Peace Ark“ пристигна през 2015 г.

Военни и политически служители от Барбадос, служители на китайското посолство в Барбадос, представители на китайските институции в латиноамериканската страна посрещнаха кораба на кея.

Болничният кораб „Silk Road Ark“ отплава от град Куанчжоу в провинция Фудзиен в Източен Китай на 5 септември за хуманитарна медицинска мисия, известна като „Mission Harmony-2025“, в Южния Пасифик и Латинска Америка.

„Mission Harmony-2025“ бележи 11-ата поредна мисия на „Mission Harmony“ от 2010 г. насам и първата задгранична мисия за „Silk Road Ark“, вторият вътрешно проектиран и построен океански болничен кораб от клас 10 000 тона.

220-дневната мисия, най-дългата в поредицата, беше планирана да посети кораба около дузина държави, включително Науру, Фиджи, Тонга, Мексико, Ямайка, Барбадос, Бразилия, Перу, Чили и Папуа Нова Гвинея, за да предостави хуманитарни медицински услуги.

