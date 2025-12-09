вторник, декември 9, 2025
Китайски учен спечели Световната награда Глинка за 2025 година

На 5 декември Джан Ганлин, изследовател в Института по почвознание към Китайската академия на науките, получи Световната награда Глинка за 2025 г. по време на честването на Световния ден на почвата, проведено в централата на организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО) в Рим.

Комитетът по наградите похвали Джан за пионерските му постижения в класификацията и проучванията на почвите, цифровото картографиране и оценката на ресурсите, както и за приноса му за глобалния обмен на данни и устойчивото управление на почвите.

Тази година Световният ден на почвата е под надслов „Здрави почви за здрави градове“. Представителите, присъстващи на събитието, обсъдиха нарастващото значение на опазването на почвите в условията на бърза глобална урбанизация.

Генералният директор на ФАО Цю Дуню отбеляза, че повече от половината от населението на света живее в градове, където деградацията на почвата и намаляването на зелените площи представляват нарастващи предизвикателства пред устойчивото развитие. Той призова страните да засилят научното и технологичното сътрудничество, да насърчат устойчивото планиране на земеползването и да ускорят възстановяването на градските почви.

ФАО обяви, че Световната почвена награда Глинка за 2025 г., подкрепена от Руската федерация, е присъдена на Джан като признание за изключителния му принос за опазването на почвите и устойчивото управление на почвите.

В речта си Джан заяви, че „всичко започва с почвата“, подчертавайки, че здравите почви са в основата на хранителните системи, биологичното разнообразие, сладководните ресурси и стабилността на климата.

Той предупреди, че ерозията на почвата, замърсяването, неустойчивите практики и увеличаването на износването на почвата разбиват тази основа.

Пред „Синхуа“ Джан заяви, че китайските учени са все по-активни на световната научна сцена и ще продължат да допринасят за световните усилия за опазване на почвата и здравето на околната среда. 

