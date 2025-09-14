Китайски компании представят екологични решения на Expo 2025 в Осака

Китайски бизнес лидери са в Япония, където представят водещи в света устойчиви технологии като част от Expo 2025 Osaka, като мениджърите подчертават необходимостта частните компании да действат като „практици на зелено развитие“.

В петък лидери от Китай и целия свят се събраха в павилиона на ООН, за да споделят своята визия за устойчиво бъдеще по време на конференция, организирана от Института на ООН за обучение и изследвания (UNITAR). Събитието се фокусира върху напредъка в постигането на Целите за устойчиво развитие (SDG), като мениджъри от китайските строителни и кислородни индустрии представиха как повишават глобалните стандарти за устойчивост.

Представители на UNITAR подчертаха важността на сътрудничеството с тези компании, за да се постигне напредък в постигането на SDG.

„Голяма част от частния сектор става все по-важна, защото без неговите знания и сила не бихме могли да постигнем целите за устойчиво развитие. Затова работим в тясно сътрудничество с частния сектор“, заяви Чиса Миками, ръководител на офиса на UNITAR в Хирошима.

Междувременно, на паралелна конференция в павилиона на Китай, организирана съвместно от Китайската камара за международна търговия и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, бяха представени най-добрите практики на китайските компании в областта на устойчивостта.

„В процеса на глобалното устойчиво развитие нашата компания се позиционира като съучастник в изграждането на глобална устойчива инфраструктура и отговорен партньор в развитието. Нашата роля надхвърля тази на традиционен инженерен изпълнител; ние сме и практици на зеленото развитие“, заяви Фанг Женг, главен юрисконсулт и главен оперативен директор на Hunan Construction Investment Group.

UNITAR също така обърна внимание на своята програма „Младежки посланици в Азиатско-тихоокеанския регион“, която подкрепя млади иноватори и ги насърчава да разработват творчески решения за постигане на целите за устойчиво развитие.

„Вече сме свидетели на някои от проектите, които те са предложили. Те ги реализираха за една или две години. Някои от тях, след като постъпят в университета, ще имат много повече възможности да работят с по-широк кръг от хора“, заяви Джунко Шимацу, програмен координатор в офиса на UNITAR в Хирошима.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares