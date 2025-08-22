Китайски и руски военноморски кораби завършиха съвместен патрул в западната част на Тихия океан

Китайският и руският военноморски флот завършиха 15-дневен съвместен патрул след разделянето им в морски район на западната част на Тихия океан в сряда сутринта.

По време на съвместния патрул двете страни се редуваха или споделяха командването си, работейки в тясна координация и сътрудничество за провеждане на учения като съвместно търсене и спасяване, съвместно попълване на запасите, съвместен ескорт и съвместна противовъздушна отбрана.

В патрула участваха китайският ракетен разрушител „Шаосин“, корабът за доставки „Циандаоху“ и големият руски противолодъчен кораб „Адмирал Трибуц“, заедно с два корабни хеликоптера.

Патрулът беше проведен след съвместно учение, озаглавено „Съвместно море-2025“, от двата флота в морските и въздушните пространства близо до Владивосток, Русия, което се проведе от 1 до 5 август.

По време на учението „Съвместно море-2025“ двата флота проведоха сесии за планиране, технически обмени и обиколки на кораби. В морето те проведоха тренировки по спасяване на подводници, борба с подводници, противоракетна отбрана, надводна война и бойни действия с бойни стрелби.

„От началото на съвместното учение, персоналът от двете страни изгради взаимно доверие и работи в тясна координация. Проведохме задълбочен обмен както на оперативно, така и на тактическо ниво, успешно завършихме планираните учения и допълнително подобрихме способността си да провеждаме съвместни морски мисии, демонстрирайки нашата решителност и способност да се справяме заедно със заплахите за морската сигурност и да защитаваме регионалната и глобалната стабилност“, каза Лин Сяосюан, китайски военноморски офицер.

