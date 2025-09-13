Китайската ракета-носител Long March-10 успешно преминава втори статичен тест за запалване

Новото поколение китайска пилотирана ракета-носител Long March-10 успешно премина втори статичен тест в петък в космодрума Wenchang в южната островна провинция Хайнан.

Това е пробив в разработването на първоначалния прототип на серията ракети-носители Long March-10, заяви Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

В 15:00 часа пекинско време седем двигателя, използвани в тестовия продукт на първата степен на ракетата, бяха запалени едновременно. След тази процедура бяха завършени множество тестови процеси с обща продължителност на теста 320 секунди.

Този тест се фокусира върху оценката на възможностите на седемте групирани двигателя на първата степен на ракетата за условия на работа с ниска тяга и условия за вторично рестартиране, като бяха получени пълни тестови данни. Според агенцията тестът е бил напълно успешен.

До момента са завършени два планирани статични теста за запалване. Те са потвърдили изчерпателно валидността на проекта и надеждността на системата за задвижване на първата степен на ракетата, както и работната процедура за възстановяване, според CMSA.

Първият такъв тест се проведе на 15 август, като силата на тягата достигна почти 1000 тона, което го прави най-големият тест от този вид, провеждан някога в Китай.

Серията ракети-носители „Дълъг поход-10“ е разработена за обслужване на китайските пилотирани мисии за изследване на Луната и включва две конфигурации – ракетата „Дълъг поход-10“ и ракетата „Дълъг поход-10А“.

Ракетата „Дълъг поход-10“ е тристепенна ракета с два ускорителя. Тя има диаметър 5 метра и максимална височина 92,5 метра. Тя ще изпълнява мисиите по изстрелването на пилотирани космически кораби и лунни модули.

Long March-10A е двустепенна ракета за многократна употреба с диаметър 5 метра и максимална височина 67 метра. Първата й степен може да бъде рециклирана и използвана повторно. Тя ще служи за изстрелването на пилотирания космически кораб Mengzhou и товарния кораб Tianzhou във фазата на приложение и развитие на космическата станция на страната.

Видео:

Източник: AMSP.link

