Китайската компания ANTA Group ще продължи да подкрепя разселени заради конфликти деца да се върнат към нормалния живот

Върховният комисариат на ООН за бежанците приветства в сряда подновения ангажимент на китайска компания ANTA да подкрепя разселени деца по света.

От комисариата съобщиха, че партньорството „Движение за промяна“ с ANTA Group – известен производител на спортно облекло и екипировка – е осигурило подкрепа чрез образование и спорт на над 300 000 разселени деца и младежи в Африка през последните три години.

По време на прегледа на напредъка на Глобалния форум за бежанците в Женева, който се проведе от 15 до 17 декември, вицепрезидентът на ANTA Group Кристина Ли заяви, че в периода 2023–2025 г. компанията ѝ е предоставила 1,5 милиона щатски долара финансова помощ, както и 1,2 милиона комплекта спортно облекло и оборудване за разселени деца и младежи в Бурунди, Кения и Етиопия.

ANTA пое ангажимент да запази сходно равнище на подкрепа и през следващите три години, като продължи усилията си за подобряване на безопасността, образованието и благосъстоянието на разселените деца чрез учене и спортни дейности.

От комисариата отбелязаха, че приносът на ANTA е подпомогнал програмата „Спорт за закрила“, както и образователната инициатива Primary Impact, като е подкрепила поддържането на отворени училища за бежанци по време на кризи чрез финансиране на учители, осигуряване на учебни материали и създаване на условия децата да започнат, да продължат и успешно да завършат образованието си.

